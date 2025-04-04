Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
ONU alerta para as execuções de civis no Sudão

Soldados chegam ao mercado de Allafah, numa zona recentemente recapturada pelo exército sudanês ao grupo paramilitar das Forças de Apoio Rápido, 27 de março de 2025.
Soldados chegam ao mercado de Allafah, numa zona recentemente recapturada pelo exército sudanês ao grupo paramilitar das Forças de Apoio Rápido, 27 de março de 2025. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Oman Al Yahyai com AP
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O grupo sudanês de defesa dos direitos humanos Emergency Lawyers afirma que o exército executou civis suspeitos de apoiarem as Forças de Apoio Rápido paramilitares.

A ONU condenou os relatos de execuções extrajudiciais de civis na capital do Sudão, Cartum, depois de esta ter sido recapturada pelos militares sudaneses no mês passado.

O grupo sudanês de defesa dos direitos humanos Emergency Lawyers afirmou num comunicado no início desta semana que o exército tinha efetuado execuções no terreno de civis suspeitos de apoiarem as forças paramilitares rivais na guerra civil que dura há dois anos no país.

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, afirmou estar "chocado" com os relatos e instou o exército sudanês a pôr termo à "privação arbitrária da vida".

Um vídeo partilhado pela Emergency Lawyers mostra vários casos de indivíduos, alguns com os olhos vendados, a serem mortalmente baleados por homens fardados e outros em trajes civis. As imagens não foram verificadas de forma independente.

No entanto, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) citou vídeos semelhantes que mostram homens armados a "executarem civis a sangue frio" e os autores a afirmarem que estão a punir apoiantes das Forças de Apoio Rápido.

"As execuções extrajudiciais são violações graves e os seus autores, bem como os responsáveis pelo comando, devem ser responsabilizados", afirmou Thameen al-Kheetan, porta-voz do ACNUDH.

O exército sudanês não comentou os relatórios ou as observações da ONU.

O ACNUDH também alertou para o aumento do discurso de ódio e dos apelos à violência na Internet, incluindo a circulação de listas que acusam indivíduos de colaborar com as Forças de Apoio Rápido.

A guerra eclodiu no Sudão em abril de 2023 entre os militares e as Forças de Apoio Rápido. Embora os militares tenham recuperado o controlo de locais estratégicos, incluindo el-Fasher, a capital do Darfur do Norte, os confrontos prosseguem em todo o país.

Pelo menos 20.000 pessoas foram mortas na guerra, embora os especialistas acreditem que o número real de mortos seja significativamente mais elevado. Mais de 14 milhões de pessoas foram deslocadas e algumas zonas do Sudão enfrentam atualmente a fome.

