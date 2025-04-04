ONU alerta para as execuções de civis no Sudão

A ONU condenou os relatos de execuções extrajudiciais de civis na capital do Sudão, Cartum, depois de esta ter sido recapturada pelos militares sudaneses no mês passado.

O grupo sudanês de defesa dos direitos humanos Emergency Lawyers afirmou num comunicado no início desta semana que o exército tinha efetuado execuções no terreno de civis suspeitos de apoiarem as forças paramilitares rivais na guerra civil que dura há dois anos no país.

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, afirmou estar "chocado" com os relatos e instou o exército sudanês a pôr termo à "privação arbitrária da vida".

Um vídeo partilhado pela Emergency Lawyers mostra vários casos de indivíduos, alguns com os olhos vendados, a serem mortalmente baleados por homens fardados e outros em trajes civis. As imagens não foram verificadas de forma independente.

No entanto, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) citou vídeos semelhantes que mostram homens armados a "executarem civis a sangue frio" e os autores a afirmarem que estão a punir apoiantes das Forças de Apoio Rápido.

"As execuções extrajudiciais são violações graves e os seus autores, bem como os responsáveis pelo comando, devem ser responsabilizados", afirmou Thameen al-Kheetan, porta-voz do ACNUDH.

O exército sudanês não comentou os relatórios ou as observações da ONU.

O ACNUDH também alertou para o aumento do discurso de ódio e dos apelos à violência na Internet, incluindo a circulação de listas que acusam indivíduos de colaborar com as Forças de Apoio Rápido.

A guerra eclodiu no Sudão em abril de 2023 entre os militares e as Forças de Apoio Rápido. Embora os militares tenham recuperado o controlo de locais estratégicos, incluindo el-Fasher, a capital do Darfur do Norte, os confrontos prosseguem em todo o país.

Pelo menos 20.000 pessoas foram mortas na guerra, embora os especialistas acreditem que o número real de mortos seja significativamente mais elevado. Mais de 14 milhões de pessoas foram deslocadas e algumas zonas do Sudão enfrentam atualmente a fome.