Vídeo. Avião supersónico da NASA conclui primeiro voo de teste

O avião supersónico X-59 da NASA realizou o primeiro voo sobre o deserto da Califórnia esta semana, assinalando um marco importante no esforço para relançar as viagens aéreas de alta velocidade.
Construído pela NASA e pela Lockheed Martin, a aeronave foi concebida para voar mais rápido do que o som produzindo apenas um som surdo, em vez de um estrondo sónico.
O voo de teste centrou-se na integridade estrutural e aterrou em segurança no Centro Armstrong de Investigação de Voo da NASA, trazendo o sonho de viagens supersónicas silenciosas para passageiros mais perto da realidade.
Se tiver sucesso, a nova tecnologia poderá reduzir quase para metade os tempos de voo entre cidades como Nova Iorque e Los Angeles, reavivando o sonho, outrora alimentado pelo Concorde, de uma nova era de viagens comerciais de alta velocidade.