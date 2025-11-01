Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Foto cedida pela Lockheed Martin mostra o avião a jato X-59, construído pela NASA e pela Lockheed Martin, capaz de voar acima da velocidade do som
No Comment

Vídeo. Avião supersónico da NASA conclui primeiro voo de teste

Últimas notícias:

NASA e Lockheed Martin testaram com sucesso o X-59, avião supersónico concebido para voar com ruído mínimo, passo para reativar voos comerciais rápidos e silenciosos

O avião supersónico X-59 da NASA realizou o primeiro voo sobre o deserto da Califórnia esta semana, assinalando um marco importante no esforço para relançar as viagens aéreas de alta velocidade.

Construído pela NASA e pela Lockheed Martin, a aeronave foi concebida para voar mais rápido do que o som produzindo apenas um som surdo, em vez de um estrondo sónico.

O voo de teste centrou-se na integridade estrutural e aterrou em segurança no Centro Armstrong de Investigação de Voo da NASA, trazendo o sonho de viagens supersónicas silenciosas para passageiros mais perto da realidade.

Se tiver sucesso, a nova tecnologia poderá reduzir quase para metade os tempos de voo entre cidades como Nova Iorque e Los Angeles, reavivando o sonho, outrora alimentado pelo Concorde, de uma nova era de viagens comerciais de alta velocidade.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE