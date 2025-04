PUBLICIDADE

Na passada quinta-feira, um trágico acidente chocou Nova Iorque quando um helicóptero Bell 206 se despenhou no rio Hudson, perto de Manhattan. O acidente custou a vida a seis pessoas: cinco turistas espanhóis da mesma família de Barcelona (um executivo da Siemens, a sua mulher e os seus três filhos pequenos de 11, 7 e 4 anos), bem como o piloto da aeronave.

Embora o inquérito oficial esteja a decorrer, a Euronews falou com especialistas e analisamos os elementos visíveis e as possibilidades que poderiam ter levado ao desfecho fatal do helicóptero.

Testemunhas oculares

As testemunhas oferecem pistas cruciais sobre o que aconteceu. Bruce Wall afirmou ter visto o helicóptero a "desfazer-se" em pleno ar, com a cauda e a hélice soltas. Mais revelador é o facto de ter observado que "a hélice continuava a girar sem a aeronave quando esta caiu", o que sugere uma falha estrutural grave.

Entretanto, Lesly Camacho, rececionista de um restaurante próximo, observou o helicóptero "a girar fora de controlo" antes do impacto, acrescentando que "estava a sair muito fumo" e que a aeronave estava "a girar muito depressa" antes de se despenhar violentamente na água.

Qual o aspeto do helicóptero Bell 206L

Bell 206L Bell

Velocidade de cruzeiro : 194 km/h (105 nós)

: 194 km/h (105 nós) Velocidade máxima no ar : 241 km/h (130 nós)

: 241 km/h (130 nós) Alcance : 2,5 horas

: 2,5 horas Motor : 1 x Allison 250 - C30P

: 1 x Allison 250 - C30P Capacidade de combustível : 336 kg (742 lbs)

: 336 kg (742 lbs) Carga útil com combustível cheio : 240 kg (530 lb)

: 240 kg (530 lb) Carga útil máxima : 577 kg (1272 lbs)

: 577 kg (1272 lbs) Compartimento de bagagem : 0,45 metros cúbicos (16 pés cúbicos), limite de carga de 250 lb (113 kg)

: 0,45 metros cúbicos (16 pés cúbicos), limite de carga de 250 lb (113 kg) Vida útil : 16.000 horas, revisão geral a cada 4.000 horas

: 16.000 horas, revisão geral a cada 4.000 horas Potência de descolagem : 324 kW (435 cv) para o 206L-3, 369 kW (495 cv) para o 206L-4

: 324 kW (435 cv) para o 206L-3, 369 kW (495 cv) para o 206L-4 Espaço de carga : 2,2 metros cúbicos na cabina traseira, 0,6 metros cúbicos na frente esquerda, 0,45 metros cúbicos no compartimento de bagagem

: 2,2 metros cúbicos na cabina traseira, 0,6 metros cúbicos na frente esquerda, 0,45 metros cúbicos no compartimento de bagagem Carga no solo: 3,7 kg/m² na cabina, 4,2 kg/m² na bagageira

O voo estava a decorrer sem problemas a uma altitude constante ao longo do rio Hudson, como podemos ver na trajetória de voo do ADS-B Exchange. Se olharmos para o historial do avião, trata-se de uma deslocação diária.

Ruta de vuelo antes del accidente ADS-B Exchange

Hipóteses preliminares

Michael Roth, diretor executivo da empresa operadora New York Helicopter Tours, especulou sobre duas causas possíveis:

Impacto com um pássaro durante o voo.

Falha mecânica das pás do helicóptero.

É importante notar que estes helicópteros monomotores Bell 206, com capacidade para sete pessoas, requerem uma manutenção rigorosa e podem ser susceptíveis de falhas mecânicas se não forem devidamente assistidos.

A Euronews contactou Jesús Antonio Maturana de la Torre, que tem mais de 35 anos de experiência como mecânico de helicópteros da Guardia Civil, que exemplifica dois cenários possíveis, que poderiam explicar a perda do rotor principal e, como dano colateral, do rotor de cauda.

Explicou-nos também que se trata de teorias baseadas em possíveis problemas mecânicos que poderiam produzir este resultado e que teremos de esperar pela análise dos destroços para podermos confirmar estas teorias ou se há algum elemento externo adicional na equação.

A primeira teoria, e talvez a menos provável, é a de um problema de fadiga do eixo do rotor principal que, devido a um mau funcionamento ou manutenção, acabou por cortar o eixo, que, como se pode ver no vídeo seguinte, cai diretamente no rio.

Isto poderia acontecer se houvesse um problema com a qualidade ou o estado do eixo do rotor ou com as fixações e parafusos da placa que suporta as pás. Esta situação não é muito provável se a aeronave seguir as instruções de manutenção do fabricante.

Se perder o rotor principal, perderá diretamente a sustentação e começará a rodar sobre si próprio. Este facto, associado a um aumento súbito da rotação do rotor de cauda, pode provocar a rutura do rotor de cauda, o que se pode ver no segundo vídeo, com o helicóptero a cair no chão sem rotor nem cauda.

A segunda teoria teria a ver com uma falha grave da caixa de velocidades principal que, se sofresse um bloqueio súbito em funcionamento, poderia provocar a rutura do veio principal, com o conjunto de pás a rodar e a provocar o mesmo efeito no veio de transmissão da cauda que no caso anterior.

Esta teoria também foi avançada por um piloto de helicóptero, que prefere manter o anonimato, que já viu problemas com a caixa de velocidades noutros acidentes e que explicaria a quebra de ambos os rotores.

Iván Márquez, engenheiro aeronáutico com experiência em simulação de helicópteros e que trabalha atualmente para a Airbus, disse à Euronews que era evidente que o rotor principal se tinha separado do cockpit devido a algum tipo de rutura e que se tinha partido em funcionamento, uma vez que ainda estava a girar quando caiu no rio.

PUBLICIDADE

Imagem de um rotor de helicóptero x.com

O que não é claro é se o problema começa com o rotor principal ou com o rotor de cauda (anti-torque), uma vez que não é claro nas imagens se o avião perdeu primeiro o rotor anti-torque e se a rotação descontrolada acabou por partir o rotor principal devido à fadiga.

Nas palavras do engenheiro, é muito estranho que o rotor principal se tenha separado e ver como cai sem rodar sobre si próprio retira peso à possibilidade da perda inicial do rotor de cauda. Iván diz-nos que não parece ser um erro do piloto e aponta para uma falha estrutural devido à fadiga, um impacto numa área crítica, problemas de manutenção, mau tempo ou uma soma ou combinação de todos estes factores.

Foto antes do acidente fatal X.com

É preciso aguardar o estudo final da FAA

Os três especialistas concordam que este tipo de problema grave num helicóptero não é comum e que é preciso esperar pela análise dos destroços e da caixa negra para se poder tirar uma hipótese mais provável da causa do acidente fatal.

Seis pessoas perderam a vida no acidente. O helicóptero caiu no rio Hudson, evitando mais danos colaterais.