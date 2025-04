Serviço de urgência do Hospital Batista de Al-Ahli, em Gaza, atingido por um bombardeamento israelita

De يورونيوز

Os aviões de guerra israelitas atingiram na madrugada de domingo o Hospital Batista, no centro da cidade de Gaza, destruindo o edifício da receção e das urgências e danificando gravemente vários outros serviços.

O incidente colocou o hospital completamente fora de serviço, deixando-o incapaz de prestar cuidados de saúde a milhares de palestinianos no meio das condições catastróficas em Gaza.

Segundo testemunhas oculares, dois mísseis atingiram o edifício principal do hospital, destruindo grande parte do mesmo e danificando os serviços de urgência, receção, laboratório e farmácia.

Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram dezenas de civis, incluindo doentes e feridos, a sair do hospital ou a serem transportados em camas médicas para as ruas próximas, devido ao frio.

Os profissionais de saúde do hospital confirmaram que foram forçados a evacuar os pacientes depois de receberem um aviso telefónico do que disseram ser a segurança israelita minutos antes do ataque. Até ao momento, não foram registadas vítimas diretas do bombardeamento, de acordo com os serviços de emergência locais.

Por seu lado, Israel confirmou que o ataque tinha como alvo a presença de militantes do Hamas no seu interior e que o ataque tinha sido efectuado em cooperação com o Shin Bet.

Acusações recíprocas e pedidos de investigação

Por seu lado, o Hamas declarou que o ataque contra o hospital constitui um "novo crime de guerra", salientando que este ato faz parte de uma série de crimes contra as infra-estruturas de saúde em Gaza.

O movimento considerou a administração americana totalmente responsável por estas violações, acusando Washington de dar "cobertura política" a Israel ao bloquear os mecanismos internacionais de responsabilização.

Por seu lado, Israel alegou que o Hamas está a utilizar instalações civis, incluindo hospitais, para fins militares, o que o grupo nega veementemente.

Crise sanitária sem precedentes

O ataque tem como pano de fundo um colapso quase total do sistema de saúde em Gaza, com a Faixa de Gaza a enfrentar uma grave escassez de medicamentos e equipamento médico em resultado dos ataques em curso desde 7 de outubro de 2023.

O Hospital Batista serve mais de um milhão de palestinianos nas províncias de Gaza e do Norte de Gaza, pelo que a sua destruição constitui um duro golpe para uma população que já sofre de falta de serviços básicos.

O gabinete de imprensa do governo do Hamas condenou veementemente o ataque, descrevendo-o como parte de uma política sistemática de destruição do sistema de saúde em Gaza.

Sublinhou que o facto de se visar os hospitais constitui uma violação flagrante das leis internacionais e humanitárias.

Apelo urgente à comunidade internacional

O Hamas apelou à ONU, à comunidade internacional e aos países árabes e islâmicos para que tomem medidas imediatas para pôr termo a estas violações e responsabilizar os culpados.

O silêncio da comunidade internacional encoraja a continuação dos crimes contra os civis palestinianos, afirmou o Hamas, sublinhando a necessidade de assegurar a proteção internacional do povo palestiniano.