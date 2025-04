Delegação do Hamas vai manter negociações indiretas para cessar-fogo com Israel no Catar

PUBLICIDADE

O Hamas enviou uma delegação ao Catar para continuar as conversações indiretas de cessar-fogo com Israel sobre a guerra entre os dois países, dizendo que está a analisar uma proposta para a libertação de dez reféns em troca de uma trégua de 45 dias.

As conversações em Doha deverão ter lugar no final desta semana ou na próxima, disse fonte do Hamas.

O acordo de cessar-fogo proposto permitiria a entrada de alimentos e abrigos em Gaza, onde Israel impôs um bloqueio há mais de um mês. No entanto, um responsável do Hamas disse que continua a existir um grande ponto de discórdia sobre se a guerra terminará como parte de qualquer novo acordo.

A guerra começou a 7 de outubro de 2023, quando militantes do Hamas mataram 1.200 pessoas, na sua maioria civis, durante o ataque ao sul de Israel e levaram 251 pessoas em cativeiro. Desde então, algumas foram libertadas através de acordos de cessar-fogo e outros entendimentos. Cinquenta e nove permanecem em Gaza, 24 das quais se pensa estarem ainda vivas.

Israel e o Hamas acordaram um cessar-fogo em janeiro, que durou oito semanas, antes de Israel retomar a guerra no mês passado. O acordo inicial de cessar-fogo tinha como objetivo levar as partes a negociar o fim da guerra. Israel, no entanto, quer derrotar o Hamas primeiro.

Um alto funcionário do Hamas disse à Al Jazeera que a proposta que receberam do Egito inclui uma cláusula que exige o seu desarmamento, algo que rejeitaram firmemente. O desarmamento "não é apenas uma linha vermelha. É um milhão de linhas vermelhas".

O responsável sublinhou ainda que o Hamas pretende que o acordo inclua um cessar-fogo permanente e a retirada israelita de Gaza. Israel e Catar não fizeram comentários imediatos.

Desde que o cessar-fogo se desmoronou no mês passado, Israel bloqueou a entrada de ajuda em Gaza e as forças também se apoderaram de zonas do enclave costeiro, numa tentativa de aumentar a pressão sobre o Hamas para que aceite um acordo mais alinhado com as condições de Israel.

Na segunda-feira, o gabinete de ajuda humanitária das Nações Unidas alertou para o facto de a situação humanitária em Gaza ser agora "a pior" desde que Israel lançou a guerra contra o Hamas, em resposta ao ataque do grupo militante em 7 de outubro.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse aos jornalistas: "Não chegou combustível, não chegou comida, não chegou nenhum medicamento".