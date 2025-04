PUBLICIDADE

O chefe da junta militar de Myanmar concedeu amnistia a cerca de 4.900 prisioneiros para assinalar o tradicional ano novo do país, noticiaram os meios de comunicação social estatais.

Pelo menos 19 autocarros que transportavam prisioneiros deixaram a prisão de Insein, em Yangon, e foram recebidos à porta por familiares e amigos que os esperavam desde o início da manhã.

A Rede de Prisioneiros Políticos de Mianmar, um grupo de vigilância independente que regista as violações dos direitos humanos nas prisões de Mianmar, afirmou num comunicado que, segundo a sua contagem inicial, tinham sido libertados 22 prisioneiros políticos.

O general Min Aung Hlaing, chefe do conselho militar no poder, perdoou 4.893 prisioneiros, informou a MRTV.

Treze estrangeiros serão igualmente libertados e deportados do país, segundo um comunicado separado.

Familiares esperam junto ao portão da prisão de Insein, em Rangum, a 17 de abril de 2025 AP Photo

Outros prisioneiros receberam penas reduzidas, exceto os condenados por acusações graves, como homicídio e violação, ou os que foram detidos por acusações relacionadas com várias outras leis de segurança.

Se os detidos libertados violarem novamente a lei, terão de cumprir o resto das suas sentenças originais para além de qualquer nova sentença, de acordo com os termos da sua libertação.

As amnistias em massa por ocasião do feriado não são invulgares em Myanmar.

Mianmar está sob regime militar desde fevereiro de 2021, quando o exército depôs o governo eleito da líder civil Aung San Suu Kyi.

Essa tomada de poder foi recebida com uma resistência não violenta maciça, que desde então se transformou numa luta armada generalizada.

Cerca de 22 197 presos políticos, incluindo Suu Kyi, estavam detidos na passada sexta-feira, de acordo com a Associação de Assistência aos Presos Políticos, uma organização independente que mantém registos pormenorizados das detenções e baixas relacionadas com os conflitos políticos do país.

Muitos dos presos políticos foram detidos sob a acusação de incitamento, uma infração genérica amplamente utilizada para prender os críticos do governo ou dos militares e punível com até três anos de prisão.

Jornalismo sob ataque

Um dos ex-prisioneiros libertados foi Hanthar Nyein, produtor de notícias da Kamayut Media, que foi detido em março de 2021 juntamente com o seu cofundador, o jornalista norte-americano Nathan Maung, depois de as autoridades terem invadido o seu escritório em Rangum.

Maung foi libertado e deportado para os EUA em junho do mesmo ano.

Hanthar Nyein foi condenado a um total de sete anos de prisão depois de ter sido condenado por incitamento em março de 2022 e por violar a Lei das Transacções Electrónicas, uma acusação que os críticos dizem criminalizar a liberdade de expressão, em dezembro desse mesmo ano.

Maung disse ao Comité para a Proteção dos Jornalistas, com sede em Nova Iorque, que ele e Hanthar Nyein foram vendados, espancados, privados de comida e água e torturados durante os interrogatórios em Yangon, a maior cidade de Myanmar.

Pessoas limpam os escombros dos edifícios danificados na sequência de um terramoto em Naypyidaw, 7 de abril de 2025 AP Photo

Mais de 220 jornalistas foram detidos desde o golpe militar de 2021, segundo o International Center for Not-for-Profit Law, com sede nos EUA, e pelo menos 51 continuam presos.

Este ano, as celebrações do Thingyan, o feriado do ano novo, foram mais reservadas do que o habitual devido a um período de luto nacional após um terramoto devastador em 28 de março que matou cerca de 3.725 pessoas.

No seu discurso de Ano Novo, Min Aung Hlaing afirmou que o seu governo levará a cabo, o mais rapidamente possível, medidas de reconstrução e reabilitação nas zonas afectadas pelo terramoto.

Reafirmou igualmente os seus planos para a realização de eleições gerais até ao final do ano e apelou aos grupos da oposição que lutam contra o exército para que resolvam os conflitos de forma política.