Terramoto em Myanmar já fez mais de 3500 mortos

De Euronews com AP

PUBLICIDADE

As equipas de salvamento de Myanmar e internacionais continuam a remover os escombros na capital Naypyitaw e também na segunda maior cidade do país, Mandalay, na sequência do forte terramoto da semana passada.

Nesta última cidade, os serviços de socorro informaram que descobriram dez corpos debaixo dos escombros de um edifício em ruínas, esta segunda-feira. As esperanças de ainda encontrar sobreviventes são cada vez mais ténues. O terramoto vem juntar-se a uma guerra civil que está a assolar o país.

De acordo com uma declaração dos militares no poder, o número de mortos subiu para mais de 3500 no domingo, com mais de 5000 feridos e 210 desaparecidos. O terramoto de magnitude 7,7 atingiu uma grande parte de Myanmar e também alguns países vizinhos, causando danos significativos em seis regiões e estados.