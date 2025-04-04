Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Médicos militares de Myanmar tratam pacientes
No Comment

Vídeo. Hospitais de campanha aumentam no Myanmar para lidar com tragédia

Últimas notícias:

Hospitais de campanha temporários surgiram em todo o Myanmar após o terramoto de magnitude 7,7 na escala de Richter, a 28 de março.

Com milhares de edifícios destruídos e hospitais sobrecarregados, profissionais de saúde butaneses e médicos russos estão a tratar centenas de pessoas feridas em centros improvisados.

Foi confirmada a morte de mais de 3.000 pessoas após o poderoso terramoto em Myanmar, com 4.715 feridos e 341 ainda desaparecidos, de acordo com o governo liderado pelos militares. Os meios de comunicação locais sugerem que o número real pode ser muito maior.

Com estradas danificadas, pontes colapsadas e equipas de resgate ainda a escavar nos escombros quase uma semana depois, a verdadeira dimensão do desastre está apenas a começar a emergir.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre musica Veja todos os artigos sobre taste Veja todos os artigos sobre uncovering-europe
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE