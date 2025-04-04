Vídeo. Hospitais de campanha aumentam no Myanmar para lidar com tragédia

Com milhares de edifícios destruídos e hospitais sobrecarregados, profissionais de saúde butaneses e médicos russos estão a tratar centenas de pessoas feridas em centros improvisados.
Foi confirmada a morte de mais de 3.000 pessoas após o poderoso terramoto em Myanmar, com 4.715 feridos e 341 ainda desaparecidos, de acordo com o governo liderado pelos militares. Os meios de comunicação locais sugerem que o número real pode ser muito maior.
Com estradas danificadas, pontes colapsadas e equipas de resgate ainda a escavar nos escombros quase uma semana depois, a verdadeira dimensão do desastre está apenas a começar a emergir.