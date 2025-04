Francisco, o Papa que defendeu os mais frágeis e desafiou tabus

De Euronews

Francisco morreu na segunda-feira de Páscoa, aos 88 anos, na Casa Santa Marta no Vaticano.

O pontífice sofria de problemas respiratórios e em fevereiro deu entrada num hospital de Roma com uma infeção que evoluiu para uma pneumonoa bilateral. Apesar do seu estado de saúde debilitado, tinha deixado claro com firmeza e repetidamente que, ao contrário do seu antecessor, não tinha qualquer intenção de renunciar ao papado.

Nascido na Argentina em 1936, Jorge Mario Bergoglio assumiu o papado em 2013, após a renúncia de Bento XVI. Na altura, o arcebispo jesuíta de Buenos Aires foi o primeiro papa das Américas e já se tinha tornado uma figura de grande visibilidade na América Latina em geral, especialmente graças às suas declarações públicas durante a crise financeira da Argentina no início da década de 2000.

Como Papa Francisco, projetou uma imagem mais austera e mais discreta do que o seu antecessor - segundo uma história frequentemente repetida, mas nunca confirmada oficialmente, Bergoglio recusou usar o elaborado traje papal na sua primeira aparição pública, dizendo a um assessor que "o carnaval acabou".

O Papa expressou frequentemente uma identificação pessoal com os pobres e era conhecido por defender os refugiados e as pessoas deslocadas por conflitos. Durante a crise migratória de 2015, que assistiu a um aumento de travessias perigosas e mortais para a Europa através do Mediterrâneo, o Papa Francisco anunciou que o Vaticano iria acolher duas famílias de refugiados e apelou aos católicos para que também oferecessem a sua ajuda.

"Perante a tragédia de dezenas de milhares de refugiados que fogem da morte nos conflitos e da fome e que estão a fazer uma viagem de esperança, o Evangelho chama-nos a estar perto dos mais pequenos e dos que foram abandonados", disse.

O pontífice apelou também para a paz em vários conflitos, incluindo o recente ataque de Israel a Gaza.

"Não podemos de forma alguma aceitar o bombardeamento de civis", escreveu num discurso proferido em janeiro. "Não podemos aceitar que crianças morram de frio porque os hospitais foram destruídos ou a rede de energia de um país foi atingida".

"O meu desejo para o ano 2025 é que toda a comunidade internacional trabalhe acima de tudo para pôr fim ao conflito que, desde há quase três anos, tem causado tanto derramamento de sangue".

Embora os comentários do Papa sobre os conflitos e as crises humanitárias lhe tenham granjeado simpatia em todo o mundo, também criaram ocasionalmente controvérsia.

Em maio de 2024, foi forçado a apresentar um pedido de desculpas depois de dois jornais italianos terem noticiado que ele tinha usado um insulto homofóbico numa reunião privada em que expressou a sua oposição à possibilidade de homens homossexuais se formarem como padres.

O incidente contrariou a imagem do Papa Francisco como relativamente tolerante em relação às pessoas LGBTQ+ em comparação com os seus antecessores. Em 2013, afirmou que "se alguém é gay e está à procura do Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para o julgar" - e em 2023, deu permissão aos padres para abençoarem informalmente relações entre pessoas do mesmo sexo.

"Não abençoo um 'casamento do mesmo sexo', abençoo duas pessoas que se amam e peço-lhes também que rezem por mim", disse numa entrevista na altura. "Sempre na confissão, quando surgem estas situações, pessoas homossexuais, pessoas que voltaram a casar, eu rezo e abençoo sempre. A bênção não deve ser negada a ninguém".

Perto do fim do seu papado, o Papa Francisco também teve de enfrentar a raiva persistente sobre os encobrimentos da Igreja de abusos sexuais de crianças cometidos pelo clero em todo o mundo. Em 2014, descreveu o escândalo global como "danos morais causados por homens da Igreja" e disse que sentia a necessidade de "pedir perdão pessoalmente" pelos abusos em si e pela proteção dos abusadores pelas autoridades católicas.

Um momento particularmente sensível ocorreu no ano passado, com a visita papal à Bélgica, onde o Papa pediu desculpa pelo abuso de centenas de crianças por padres na Flandres e reconheceu que a Igreja devia sentir-se "envergonhada".

No entanto, apesar de terem sido introduzidas reformas e procedimentos para proteger contra os abusos e responsabilizar os seus autores sob a liderança do Papa Francisco, continuam a existir numerosas alegações de que os padres acusados de abuso foram transferidos para outras dioceses em vez de serem sujeitos a uma investigação formal ou a acusações criminais.