Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

SPD apresenta ministros: quem fica, quem entra, quem vai para casa de mãos a abanar?

Lars Klingbeil torna-se Vice-Chanceler e Ministro das Finanças. O SPD anunciou os seus ministros para o novo governo.
Lars Klingbeil torna-se Vice-Chanceler e Ministro das Finanças. O SPD anunciou os seus ministros para o novo governo. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Euronews
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O SPD anunciou os rostos do partido que farão parte do executivo de Merz. Seis mulheres e três homens estão no topo da lista.

O SPD anunciou as suas nomeações ministeriais para o próximo governo. Após a votação dos deputados sobre o acordo de coligação e com os ministros da CDU e da CSU já anunciados, está aberto o caminho para um novo governo na Alemanha.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Os lugares ministeriais do SPD já foram atribuídos

Os sociais-democratas nomearam seis mulheres e três homens para os lugares de topo do próximo governo de Merz.

Lars Klingbeil, 47 anos, ministro federal das Finanças, vice-chanceler

Para além do cargo de vice-chanceler, Lars Klingbeil irá também dirigir o Ministério Federal das Finanças. O líder do grupo parlamentar do SPD sucede ao seu colega de partido Jörg Kukies, que substituiu Christian Lindner após o desmantelamento da coligação.

Boris Pistorius, 65 anos, ministro federal da Defesa

Boris Pistorius continua no cargo de ministro da Defesa. Entre outras coisas, o político deve decidir sobre a reconstrução da Bundeswehr (as forças armadas da Alemanha) e coordenar o rearmamento da Europa do lado alemão. Com o fundo especial e a reforma do "travão da dívida", que foi aprovada por uma maioria de dois terços ainda no anterior governo, tem à sua disposição amplos recursos financeiros.

Bärbel Bas, 57 anos, ministra federal do Trabalho e dos Assuntos Sociais

Bärbel Bas foi recentemente presidente do Bundestag e é atualmente ministra do Trabalho e dos Assuntos Sociais. Este Ministério Federal deve assumir a responsabilidade pela nova reforma do rendimento dos cidadãos. Bas é também uma das poucas deputadas com um mandato direto do seu círculo eleitoral em Duisburg.

Stefanie Hubig, 56 anos, ministra federal da Justiça e da Proteção dos Consumidores

O Ministério da Justiça será assumido por Stefanie Hubig, do estado da Renânia-Palatinado. Já trabalhou no Ministério da Justiça como secretária de Estado do ministro da Justiça Heiko Maas. Anteriormente, trabalhou como juíza e procuradora na Baviera antes de ir para o Ministério Federal da Justiça.

Hubig deverá atuar como homóloga do ministro do Interior, Alexander Dobrindt, e contrabalançar o Ministério do Interior, liderado pela CSU.

Carsten Schneider, 49 anos, ministro federal do Ambiente, da Proteção do Clima, da Conservação da Natureza e da Segurança Nuclear

Carsten Schneider é responsável pelo ambiente e pela proteção do clima. O antigo comissário do Governo Federal para a Europa de Leste, da cidade de Erfurt, entrou para o Bundestag alemão após as eleições gerais de 1998. Na altura, foi o deputado mais jovem alguma vez eleito para o Bundestag alemão.

Defendeu a promoção de programas de reabilitação de cidades da Alemanha de Leste, como Erfurt e Weimar, a fim de apoiar a cultura e as infraestruturas.

Reem Alabali-Radovan, 35 anos, ministra federal da Cooperação Económica e do Desenvolvimento

Reem Alabali-Radovan é também originária da Alemanha de Leste. Foi anteriormente ministra de Estado para a Migração, Refugiados e Integração e assume agora o Ministério da Cooperação Económica e do Desenvolvimento.

Os pais de Alabali-Radovan são originários do Iraque, ela própria nasceu em Moscovo e cresceu em Schwerin, na Alemanha. A social-democrata foi a vice-líder do grupo de trabalho para os Assuntos Internos, Direito, Migração e Integração nas negociações de coligação.

Verena Hubertz, 37 anos, ministra federal da Habitação, do Desenvolvimento Urbano e da Construção

Tal como Alabali-Radovan, a futura ministra da Habitação, do Desenvolvimento Urbano e da Construção é também membro do Bundestag alemão desde 2021. É também vice-presidente do grupo parlamentar do SPD e fez parte da Comissão de Habitação, Desenvolvimento Urbano, Construção e Autoridades Locais durante a última legislatura.

Outros cargos no SPD

Para além dos Ministérios, Elisabeth Kaiser e Natalie Pawlik são também nomeadas ministras de Estado. Não chefiam o seu próprio Ministério, mas são as chamadas secretárias de Estado Parlamentares.

Elisabeth Kaiser será a nova comissária do Governo Federal para a Europa de Leste. No futuro, o cargo ficará subordinado ao Ministério Federal das Finanças e não mais à Chancelaria. A jovem de 36 anos, natural da Turíngia, é cientista administrativa.

Natalie Pawlik, deputada do parlamento de Hesse, será a comissária do Governo Federal para a Migração, Refugiados e Integração. Atualmente com 32 anos, nasceu na Rússia e foi anteriormente comissária para as questões relacionadas com as pessoas reinstaladas de etnia alemã e as minorias nacionais.

A copresidente do partido, ao lado de Klingbeil, Saskia Esken, não foi considerada para os cargos de ministra federal e estadual. A dirigente preside o partido desde 2021.

Na semana passada, 84,6% dos membros do SPD votaram a favor do acordo de coligação com a CDU e a CSU. A CDU/CSU já tinha anunciado as suas nomeações ministeriais em abril.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Novo governo na Alemanha: SPD aprova acordo de coligação

Alemanha: CDU/CSU e SPD chegam a acordo para negociar uma coligação

Ursula von der Leyen é homenageada no seu país natal