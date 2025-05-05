O SPD anunciou as suas nomeações ministeriais para o próximo governo. Após a votação dos deputados sobre o acordo de coligação e com os ministros da CDU e da CSU já anunciados, está aberto o caminho para um novo governo na Alemanha.

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Os lugares ministeriais do SPD já foram atribuídos

Os sociais-democratas nomearam seis mulheres e três homens para os lugares de topo do próximo governo de Merz.

Lars Klingbeil, 47 anos, ministro federal das Finanças, vice-chanceler

Para além do cargo de vice-chanceler, Lars Klingbeil irá também dirigir o Ministério Federal das Finanças. O líder do grupo parlamentar do SPD sucede ao seu colega de partido Jörg Kukies, que substituiu Christian Lindner após o desmantelamento da coligação.

Boris Pistorius, 65 anos, ministro federal da Defesa

Boris Pistorius continua no cargo de ministro da Defesa. Entre outras coisas, o político deve decidir sobre a reconstrução da Bundeswehr (as forças armadas da Alemanha) e coordenar o rearmamento da Europa do lado alemão. Com o fundo especial e a reforma do "travão da dívida", que foi aprovada por uma maioria de dois terços ainda no anterior governo, tem à sua disposição amplos recursos financeiros.

Bärbel Bas, 57 anos, ministra federal do Trabalho e dos Assuntos Sociais

Bärbel Bas foi recentemente presidente do Bundestag e é atualmente ministra do Trabalho e dos Assuntos Sociais. Este Ministério Federal deve assumir a responsabilidade pela nova reforma do rendimento dos cidadãos. Bas é também uma das poucas deputadas com um mandato direto do seu círculo eleitoral em Duisburg.

Stefanie Hubig, 56 anos, ministra federal da Justiça e da Proteção dos Consumidores

O Ministério da Justiça será assumido por Stefanie Hubig, do estado da Renânia-Palatinado. Já trabalhou no Ministério da Justiça como secretária de Estado do ministro da Justiça Heiko Maas. Anteriormente, trabalhou como juíza e procuradora na Baviera antes de ir para o Ministério Federal da Justiça.

Hubig deverá atuar como homóloga do ministro do Interior, Alexander Dobrindt, e contrabalançar o Ministério do Interior, liderado pela CSU.

Carsten Schneider, 49 anos, ministro federal do Ambiente, da Proteção do Clima, da Conservação da Natureza e da Segurança Nuclear

Carsten Schneider é responsável pelo ambiente e pela proteção do clima. O antigo comissário do Governo Federal para a Europa de Leste, da cidade de Erfurt, entrou para o Bundestag alemão após as eleições gerais de 1998. Na altura, foi o deputado mais jovem alguma vez eleito para o Bundestag alemão.

Defendeu a promoção de programas de reabilitação de cidades da Alemanha de Leste, como Erfurt e Weimar, a fim de apoiar a cultura e as infraestruturas.

Reem Alabali-Radovan, 35 anos, ministra federal da Cooperação Económica e do Desenvolvimento

Reem Alabali-Radovan é também originária da Alemanha de Leste. Foi anteriormente ministra de Estado para a Migração, Refugiados e Integração e assume agora o Ministério da Cooperação Económica e do Desenvolvimento.

Os pais de Alabali-Radovan são originários do Iraque, ela própria nasceu em Moscovo e cresceu em Schwerin, na Alemanha. A social-democrata foi a vice-líder do grupo de trabalho para os Assuntos Internos, Direito, Migração e Integração nas negociações de coligação.

Verena Hubertz, 37 anos, ministra federal da Habitação, do Desenvolvimento Urbano e da Construção

Tal como Alabali-Radovan, a futura ministra da Habitação, do Desenvolvimento Urbano e da Construção é também membro do Bundestag alemão desde 2021. É também vice-presidente do grupo parlamentar do SPD e fez parte da Comissão de Habitação, Desenvolvimento Urbano, Construção e Autoridades Locais durante a última legislatura.

Outros cargos no SPD

Para além dos Ministérios, Elisabeth Kaiser e Natalie Pawlik são também nomeadas ministras de Estado. Não chefiam o seu próprio Ministério, mas são as chamadas secretárias de Estado Parlamentares.

Elisabeth Kaiser será a nova comissária do Governo Federal para a Europa de Leste. No futuro, o cargo ficará subordinado ao Ministério Federal das Finanças e não mais à Chancelaria. A jovem de 36 anos, natural da Turíngia, é cientista administrativa.

Natalie Pawlik, deputada do parlamento de Hesse, será a comissária do Governo Federal para a Migração, Refugiados e Integração. Atualmente com 32 anos, nasceu na Rússia e foi anteriormente comissária para as questões relacionadas com as pessoas reinstaladas de etnia alemã e as minorias nacionais.

A copresidente do partido, ao lado de Klingbeil, Saskia Esken, não foi considerada para os cargos de ministra federal e estadual. A dirigente preside o partido desde 2021.

Na semana passada, 84,6% dos membros do SPD votaram a favor do acordo de coligação com a CDU e a CSU. A CDU/CSU já tinha anunciado as suas nomeações ministeriais em abril.