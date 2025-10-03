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"Sem comida durante 48 horas”: como estão os portugueses da flotilha humanitária?

"Sem comida durante 48 horas”: como estão os portugueses da flotilha humanitária?
"Sem comida durante 48 horas”: como estão os portugueses da flotilha humanitária? Direitos de autor  Alessandra Tarantino/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Alessandra Tarantino/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
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Embaixadora portuguesa apresentou queixa Israel após "queixas" de portugueses da flotilha. Em mensagem à família, Mariana Mortágua relatou que ativistas não foram bem tratados e que estiveram “sem comida nem água durante 48 horas”.

Os quatro portugueses detidos em Israel na sequência da interceção da Flotilha Global Sumud foram esta sexta-feira visitados pela embaixadora portuguesa e o cônsul no país.

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Em nota enviada à agência Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves estão “bem de saúde, apesar das condições difíceis e duras à chegada ao porto de Ashdod e no centro de detenção".

Os relatos dos ativistas que reportaram “queixas várias” motivaram, no entanto, um “protesto imediato” da embaixadora Helena Paiva.

"Não foram sujeitos a violência física, não obstante queixas várias - queixas estas que levaram a um protesto imediato por parte da embaixadora de Portugal em Israel", segundo o Palácio das Necessidades.

Nas redes sociais, Joana Mortágua partilhou que falou com o cônsul de Portugal em Israel que terá explicando que a irmã, Mariana Mortágua, se encontra bem psicológica e fisicamente, estando atualmente numa cela com 12 pessoas.

A deputada do bloco de Esquerda partilhou uma mensagem no sentido de descansar a família, mas a reportar a situação difícil dos ativistas que, segundo ela, estiveram 48 horas sem comida nem água.

"Mãe, estou bem, mas não nos trataram bem, sem comida nem água durante 48 horas" é possível ler na mensagem partilhada por Joana Mortágua, onde Mariana Mortágua apela também a manifestações em solidariedade com Gaza.

Os quatro portugeses terão assinado uma declaração na qual aceitam a deportação do país. A informação foi esta tarde confirmada pelo embaixador israelita em Portugal, durante uma entrevista à CNN.

"Eles não precisam de ir para tribunal e vão sair em breve", explicou, sem adiantar, no entanto, uma data concreta para o regresso dos ativistas. Oren Rosenblat afirmou apenas que estes "estão em segurança e com saúde".

A equipa jurídica que apoia a Flotilha Global Sumud informou esta sexta-feira que os 473 tripulantes das embarcações detidos pelas forças navais israelitas foram transferidos para uma prisão no deserto de Negev, no sul de Israel. A detenção dos ativistas que navegavam com ajuda humanitária tendo como destino a Faixa de Gaza originou protestos globais e Portugal não foi exceção.

O ministro da Presidência garantiu que Estado Português está a dar acompanhamento consular permanente aos portugueses atualmente detidos.

"Esse acompanhamento [consular] existe, esse acompanhamento é permanente. O objetivo é manter esse acompanhamento consular, com vista ao repatriamento dos portugueses em condições de segurança", declarou o membro do Executivo esta sexta-feira, durante a conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.

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