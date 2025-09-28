Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Alemanha: AfD não consegue garantir presidência de Câmara em cidades da Renânia do Norte-Vestfália

Eleições autárquicas na RNV: Contagem de votos em curso
Eleições autárquicas na RNV: Contagem de votos em curso Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

Düsseldorf, Colónia, Duisburg, Gelsenkirchen e Hagen foram alvo de especial atenção. Nas três últimas cidades mencionadas, candidatos da AfD concorreram pela primeira vez na história da Renânia do Norte-Vestfália ao cargo de presidentes de Câmara.

PUBLICIDADE

No domingo, realizou-se a segunda volta das eleições autárquicas em cerca de 150 distritos e cidades. Na noite das eleições, a empresa pública alemã de radiodifusão WDR falou de uma "onda negra", já que nenhum dos principais candidatos da AfD conseguiu impor-se em qualquer das cidades.

Düsseldorf, Colónia, Duisburg, Gelsenkirchen e Hagen foram alvo de especial atenção. Nas três últimas cidades, os candidatos do AfD disputaram pela primeira vez na história da Renânia do Norte-Vestfália o cargo de presidentes de Câmara.

Ao mesmo tempo, o partido populista de direita AfD triplicou os seus resultados na Renânia do Norte-Vestfália, especialmente nas cidades mais pequenas.

O reduto do SPD em Dortmund passa para as mãos da CDU

E houve alguns resultados surpreendentes. Em Dortmund, um político da CDU, Alexander Omar Kalouti, será o novo presidente da Câmara. Obteve 52,9% dos votos, enquanto o atual presidente da Câmara, Thomas Westphal, do SPD, obteve apenas 47,1%. Pela primeira vez desde 1946, a cidade de Dortmund não será governada pelo SPD.

Em Paderborn, Stefan-Oliver Strate, da CDU, venceu a eleição para autarca contra Frank Wolters, do Partido Verde.

Em Hagen, o político da CDU Denis Rehbein será presidente da Câmara, tendo obtido mais de 70% dos votos. Michael Eiche, da AfD, obteve cerca de 28%.

Em Colónia, o SPD comemora

Na metrópole de Colónia, após a contagem de quase todos os votos, Torsten Burmeister (SPD) lidera à frente de Berivan Aymaz, vice-presidente dos Verdes no parlamento estadual.

Em Gelsenkirchen, a candidata do SPD, Andrea Henze, venceu com mais de 66% dos votos contra o candidato da AfD, Norbert Emmerich, com 33,1%.

Em Mülheim an der Ruhr, a candidata do SPD, Khalaf, conseguiu vencer por uma margem muito estreita o candidato da CDU.

Related

Em Düsseldorf, o atual presidente da Câmara, Stephan Keller (CDU), provavelmente permanecerá no cargo. Está claramente à frente da candidata dos Verdes, Clara Gerlach, pelo que, provavelmente, não haverá mudança na liderança.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários

Notícias relacionadas

Mortes dos candidatos da Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, suscitam conspirações

Surpresa no Bundestag: Merz falha maioria na primeira votação para chanceler da Alemanha

Bloco da União e Social-Democratas da Alemanha assinam acordo de coligação em Berlim