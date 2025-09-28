PUBLICIDADE

No domingo, realizou-se a segunda volta das eleições autárquicas em cerca de 150 distritos e cidades. Na noite das eleições, a empresa pública alemã de radiodifusão WDR falou de uma "onda negra", já que nenhum dos principais candidatos da AfD conseguiu impor-se em qualquer das cidades.

Düsseldorf, Colónia, Duisburg, Gelsenkirchen e Hagen foram alvo de especial atenção. Nas três últimas cidades, os candidatos do AfD disputaram pela primeira vez na história da Renânia do Norte-Vestfália o cargo de presidentes de Câmara.

Ao mesmo tempo, o partido populista de direita AfD triplicou os seus resultados na Renânia do Norte-Vestfália, especialmente nas cidades mais pequenas.

O reduto do SPD em Dortmund passa para as mãos da CDU

E houve alguns resultados surpreendentes. Em Dortmund, um político da CDU, Alexander Omar Kalouti, será o novo presidente da Câmara. Obteve 52,9% dos votos, enquanto o atual presidente da Câmara, Thomas Westphal, do SPD, obteve apenas 47,1%. Pela primeira vez desde 1946, a cidade de Dortmund não será governada pelo SPD.

Em Paderborn, Stefan-Oliver Strate, da CDU, venceu a eleição para autarca contra Frank Wolters, do Partido Verde.

Em Hagen, o político da CDU Denis Rehbein será presidente da Câmara, tendo obtido mais de 70% dos votos. Michael Eiche, da AfD, obteve cerca de 28%.

Em Colónia, o SPD comemora

Na metrópole de Colónia, após a contagem de quase todos os votos, Torsten Burmeister (SPD) lidera à frente de Berivan Aymaz, vice-presidente dos Verdes no parlamento estadual.

Em Gelsenkirchen, a candidata do SPD, Andrea Henze, venceu com mais de 66% dos votos contra o candidato da AfD, Norbert Emmerich, com 33,1%.

Em Mülheim an der Ruhr, a candidata do SPD, Khalaf, conseguiu vencer por uma margem muito estreita o candidato da CDU.

Em Düsseldorf, o atual presidente da Câmara, Stephan Keller (CDU), provavelmente permanecerá no cargo. Está claramente à frente da candidata dos Verdes, Clara Gerlach, pelo que, provavelmente, não haverá mudança na liderança.