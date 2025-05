Qual é a posição de Leão XIV relativamente às políticas de Trump?

PUBLICIDADE

É a primeira vez na história da Igreja Católica que um americano se torna Papa, um acontecimento que a Casa Branca saudou como uma "grande honra", mas os comentários de boas-vindas não anulam as posições anteriores de Robert Francis Prevost, que foram marcadas por claras críticas à abordagem de Trump.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, elogiou o facto de o Papa Leão XIV ter assumido a liderança do Vaticano e expressou o seu apoio numa mensagem que publicou no X na quinta-feira.

Vance escreveu no seu post: "Estou certo de que milhões de católicos americanos e outros cristãos estarão a rezar pelo seu sucesso na liderança da Igreja. Deus o abençoe!", escreveu.

Vance, que se converteu ao catolicismo em 2019, foi um dos últimos políticos norte-americanos a encontrar-se pessoalmente com o falecido Papa Francisco, apesar das tensões que marcaram a relação entre este último e a administração Trump numa série de ficheiros políticos.

Qual é a posição do Papa Leão XIV em relação a Trump?

Antes da sua nomeação, o Papa Leão XIV criticou claramente as políticas de Trump, nomeadamente em matéria de imigração e justiça social.

Em fevereiro, publicou um artigo intitulado: "J.D. Vance está errado: Jesus não nos pede para organizar o nosso amor pelos outros", uma crítica implícita à retórica política baseada na discriminação.

Em abril, publicou um post onde comentava um encontro entre Trump e o presidente Najib Bukele, de El Salvador, sobre a deportação de membros de gangues para prisões acusadas de violações dos direitos humanos, afirmando: "Não vês o sofrimento? Não sentes o aguilhão da consciência?"

Papa Leão XIV Retweetou Capture d'écran

Embora a conta que deu origem a estas críticas não tenha sido oficialmente atribuída ao novo Papa, os posts provocaram a indignação dos republicanos, que não tardaram a criticar a sua escolha como Papa.

Estes antecedentes sugerem que a relação entre os dois lados poderá ser tensa, especialmente se Leão XIV seguir os passos do seu antecessor, o Papa Francisco, que anteriormente descreveu as políticas de imigração de Trump como uma "desgraça".

É também notável o facto de o novo Papa ser natural de Chicago, a cidade natal do antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o grande rival político de Trump.

Críticas ao novo Papa

As antigas mensagens do novo Papa foram alvo de duras críticas por parte de alguns dos mais proeminentes apoiantes de Trump, depois de terem sido amplamente divulgadas na quinta-feira.

Laura Loomer, uma conhecida apoiante e ativista de Trump, foi uma das críticas mais veementes, tendo recorrido às redes sociais para atacar as posições do Papa sobre a imigração, afirmando: "Não preciso de ser católica para perceber o que está a acontecer. Não há nada para celebrar. Querem chorar por um Papa que apoia a migração em massa e as fronteiras abertas? Este é o vosso 'Papa fixe' o novo".

E acrescentou sarcasticamente: "Os conservadores adoram perder. Adoram mesmo!"

Interseções limitadas e diferenças profundas

No entanto, as críticas do novo Papa não significam que não existam interseções potenciais com a administração republicana. Existem pontos de convergência claros, nomeadamente a posição comum sobre o aborto, uma vez que tanto Trump como Vance e Leão XIV expressam a sua rejeição do mesmo.

No entanto, esta compatibilidade não se estende a todas as questões, uma vez que surgem contrastes acentuados em questões como as alterações climáticas e o racismo. O novo Papa já apelou aos seus seguidores para assinarem uma petição católica sobre proteção ambiental, sublinhando a necessidade de enfrentar a crise climática, uma posição que contradiz Trump, que se retirou do acordo climático de Paris.

Quanto à questão da justiça racial, durante os protestos de 2020 na sequência do assassinato de George Floyd, Prevost assumiu uma posição clara contra o racismo, apelando à Igreja para que adote um discurso claro para alcançar a justiça social. "Os líderes da Igreja devem ter um papel mais claro na rejeição do racismo e na exigência de justiça", escreveu num post de 30 de maio.

Em contrapartida, a administração Trumpcancelou as políticas de diversidade e igualdade nas instituições federais, o que foi visto como um recuo em relação aos esforços anti-discriminação.

A relação entre o Papa Leão XIV e Trump não parece ser harmoniosa. Mas irá o novo pontífice continuar a expressar claramente a sua visão crítica ou as exigências do seu cargo papal ditarão uma abordagem mais contida à administração dos EUA?