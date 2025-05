A partir de agora, o fornecimento de armas alemãs à Ucrânia é secreto: porquê?

PUBLICIDADE

No passado fim de semana, Friedrich Merz fez a sua primeira viagem à Ucrânia como chanceler. Juntamente com os seus homólogos francês, polaco e britânico, encontrou-se com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, e reafirmou o seu apoio à Ucrânia.

Os líderes dos cinco países fizeram um ultimato à Rússia: se Putin não concordasse com o cessar-fogo de 30 dias até hoje, segunda-feira, seriam impostas novas sanções. Os cinco chefes de Estado e de governo também discutiram o assunto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por telefone.

Starmer, Zelenskyy, Macron, Tusk e Merz telefonam a Trump a partir de Kiev em 10 de maio de 2025. Mstyslav Chernov/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Durante a sua viagem, Merz foi questionado pelo jornalista Paul Ronzheimer, da Springer, se estava agora preparado para entregar mísseis de cruzeiro Taurus à Ucrânia. Em resposta, Merz disse que, a partir de agora, as entregas de armas alemãs seriam secretas e que não faria comentários sobre o assunto.

Porque é que o apoio militar alemão deve ser secreto a partir de agora?

A razão do secretismo é manter a Rússia na ignorância quanto às armas com que a Alemanha está a apoiar a Ucrânia. Esta abordagem é designada por "ambiguidade estratégica".

O embaixador ucraniano na Alemanha, Oleksii Makeiev, congratulou-se com a nova abordagem do governo germânico e disse à agência noticiosa alemã (dpa) que "um bom jogador de xadrez pensa várias jogadas à frente". "O que ele não faz é indicar essas jogadas ao seu adversário", afirmou Makeiev.

"Relação erótica com as armas"

O ministro da Defesa de Merz, Boris Pistorius, também não é avesso à opacidade do fornecimento de armas. Segundo o SZ, disse que não conhecia "nenhum outro país em que a entrega de sistemas de armas individuais fosse tão discutida em público como na Alemanha". E interrogou-se sobre a origem desta "relação erótica com as armas".

No podcast de Paul Ronzheimer, o antigo chefe da Chancelaria, Wolfgang Schmitt, referiu que o governo de coligação do antigo chanceler do SPD, Olaf Scholz, também queria manter as entregas de armas em segredo.

No entanto, tal não foi possível devido ao debate público e às críticas feitas à Alemanha quando a então ministra da Defesa, Christine Lambrecht, anunciou que a Alemanha iria fornecer 5 mil capacetes de aço à Ucrânia.

Foi então tomada a decisão de publicar listas que detalhavam quais as armas e sistemas de armas que tinham sido fornecidos à Ucrânia.

Ambiguidade estratégica - ou apenas manobras de evasão antes do próximo debate sobre os Taurus?

Antes de tomar posse, Merz afirmou que estava aberto ao envio de mísseis de cruzeiro Taurus para a Ucrânia. Esta declaração contradiz as ações do anterior governo de Scholz, que se recusou veementemente a enviar estes mísseis para a Ucrânia.

Scholz invocou a prudência e justificou a sua decisão dizendo que a Alemanha poderia potencialmente tornar-se interveniente na guerra se os mísseis de cruzeiro fossem entregues.

A razão para tal era que, alegadamente, seriam necessários soldados alemães para manobrar as coordenadas dos alvos. Esta afirmação foi desmentida várias vezes por peritos e pelo fabricante do sistema de armas.

Em janeiro, o perito militar Gustav Gressel disse ao BR que os mísseis de cruzeiro Taurus navegam através do seu próprio sistema ou do GPS.

A preocupação frequentemente expressa de que os soldados alemães teriam de programar o software ou operá-lo no local é infundada. Basta as coordenadas do alvo: "Não há nada programado, são os próprios soldados ucranianos que efetuam o lançamento", afirmou Gressel.