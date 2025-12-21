Possível reatamento do diálogo Macron-Putin sobre a Ucrânia: Eliseu estuda "modalidades"

Enquanto o plano de paz para a Ucrânia continua a ser discutido nos dois lados do Atlântico, sem resultados, Paris e Moscovo poderão voltar a falar.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

O Palácio do Eliseu congratulou-se com o facto de o presidente russo, Vladimir Putin, se ter declarado "pronto" para falar com o seu homólogo Emmanuel Macron, acrescentando que iria estudar "nos próximos dias" a forma de o fazer.

"O nosso objetivo continuará a ser o de contribuir para uma paz sólida e duradoura para a Ucrânia e para a Europa, em total transparência com o Presidente Volodymyr Zelenskyy e os nossos parceiros europeus", sublinhou a presidência francesa.

"Há pessoas a falar com Vladimir Putin"

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse no sábado à noite que o presidente russo estava_"pronto para o diálogo_" com o seu homólogo francês, confirmando as declarações de Putin na sua conferência de imprensa anual, na sexta-feira.

"Estamos prontos para trabalhar com [o Ocidente]. Estamos prontos para trabalhar"com o Reino Unido, com toda a Europa, com os Estados Unidos, mas em pé de igualdade", disse Putin, sem mencionar o nome do líder francês.

O próprio Emmanuel Macron deu um passo nesse sentido no mesmo dia, no final de uma cimeira da União Europeia (UE) em Bruxelas, onde foi alcançado um acordo para desbloquear 90 mil milhões de eurosnum empréstimo conjunto para apoiar a Ucrânia, sem recorrer aos ativos russos congelados.

"Penso que será mais uma vez útil falar com Vladimir Putin", disse à imprensa."Verifico que há pessoas que estão a falar com Vladimir Putin", sublinhou o chefe de Estado francês, referindo-se a Donald Trump e ao seu enviado Steve Witkoff.

"Nós, europeus e ucranianos, temos interesse em encontrar o quadro para retomar esta discussão na devida forma. Caso contrário, estaremos a falar entre nós com os negociadores [americanos] que estarão sozinhos a discutir com os russos", acrescentou Emmanuel Macron.

"Isto não é ótimo", disse o presidente francês.

Linha Paris-Moscovo sobreaqueceu durante os primeiros meses da guerra

Depois de Viktor Orbán e Robert Fico, que têm fama de serem próximos de Moscovo, Emmanuel Macron é o líder da UE pró-Kiev que provavelmente mais falou com Vladimir Putin desde que a Rússia iniciou a invasão total da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

De acordo com uma contagem da Associated Press, os dois homens encontraram-se quatro vezes entre 24 de fevereiro e 7 de março de 2022, e tiveram 11 contactos informais durante o mês de fevereiro, quando os esforços diplomáticos de Paris ainda tinham como objetivo evitar a guerra.

Perante a recusa de Moscovo em pôr fim às hostilidades, estas trocas telefónicas foram interrompidas entre setembro de 2022 e julho de 2025. Em 1 de julho deste ano, Macron e Putin retomaram o contacto através de uma chamada de cerca de duas horas, durante a qual discutiram a Ucrânia e o Médio Oriente.

O Kremlin dá grande ênfase à narrativa de que a Rússia não está isolada, apesar da sua guerra de agressão. Restringido - em teoria - nas suas viagens ao estrangeiro desde que o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de captura contra ele, Vladimir Putin pôde, no entanto, visitar o Alasca em agosto passado, a convite de Donald Trump. Uma cimeira que não pôs fim ao conflito, mas da qual a propaganda russa soube tirar partido.