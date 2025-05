Líder da Igreja Greco-Católica Ucraniana convida Papa Leão XIV a visitar a Ucrânia

PUBLICIDADE

O Papa Leão XIV recebeu na quinta-feira, no Vaticano, o chefe da Igreja Greco-Católica Ucraniana, que agradeceu ao sumo pontífice o seu apelo a uma solução pacífica e negociada para a guerra da Rússia na Ucrânia, durante uma das suas primeiras audiências como pontífice.

Sviatoslav Shevchuk, arcebispo-mor de Kiev, disse que convidou o Papa a visitar a Ucrânia e entregou-lhe uma lista de prisioneiros ucranianos atualmente detidos pela Rússia.

Durante o papado do Papa Francisco, o Vaticano apoiou ativamente a troca de prisioneiros e defendeu o regresso das crianças ucranianas levadas para as regiões ocupadas pela Rússia.

O Vaticano não emitiu uma declaração formal após a reunião, que marcou um dos primeiros compromissos do novo Papa desde a sua eleição a 8 de maio.

Desde a sua nomeação, o Papa Leão XIV tem manifestado repetidamente a sua solidariedade para com a Ucrânia. Durante a bênção do Angelus no primeiro domingo e novamente esta semana, quando se dirigiu aos peregrinos das igrejas de rito oriental, renovou o seu apelo ao fim do conflito.

"Trago no meu coração os sofrimentos do querido povo ucraniano", disse o pontífice no domingo. "Que se faça tudo o que for possível para alcançar uma paz genuína, justa e duradoura o mais rapidamente possível. Que todos os prisioneiros sejam libertados e que as crianças regressem às suas famílias".

O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, disse na quinta-feira que continua a ser "prematuro" considerar uma visita papal a Kiev, apesar de o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ter levantado a possibilidade no seu primeiro telefonema com o Papa no início desta semana.

Embora o Vaticano mantenha tradicionalmente a neutralidade diplomática, o Papa Leão XIV comprometeu-se a fazer "todos os esforços" para promover o diálogo para acabar com as guerras.

"A Santa Sé está sempre pronta a ajudar a reunir os inimigos, cara a cara, para falarem uns com os outros, para que os povos de todo o mundo possam voltar a encontrar esperança e recuperar a dignidade que merecem, a dignidade da paz", afirmou na quarta-feira.

A inauguração oficial do papado do Papa Leão XIV está prevista para domingo, com uma missa no Vaticano, à qual deverão assistir Zelenskyy e o vice-presidente dos EUA, JD Vance.