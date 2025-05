Raio cai no complexo de templos de Angkor Wat, no Camboja, e mata três pessoas

PUBLICIDADE

Três pessoas morreram e várias outras ficaram feridas depois de terem sido atingidas por um raio durante uma visita ao famoso complexo de templos de Angkor Wat, no Camboja.

O grupo procurava abrigo junto ao templo principal do sítio da UNESCO quando o relâmpago caiu ao fim da tarde de sexta-feira.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostrava duas ambulâncias a chegar no rescaldo da queda do raio e o outros visitantes e funcionários do local a transportar alguns dos feridos e a ajudar outros a sair a pé.

Outras imagens mostram várias pessoas a serem tratadas no hospital.

No dia seguinte ao incidente, o ministro do Turismo do Camboja, Hout Hak, emitiu uma declaração em que dizia às pessoas para retirarem as publicações online sobre o incidente, afirmando que a divulgação de "informações negativas" poderia prejudicar o setor do turismo do país.

Monges budistas cambojanos visitam o templo de Angkor Wat em Siem Reap, 15 de novembro de 2023. AP

As autoridades não divulgaram qualquer informação sobre o sucedido, mas um funcionário na segunda-feira, falando sob condição de anonimato devido à sensibilidade da questão, confirmou à Associated Press que as três pessoas mortas eram todas de nacionalidade cambojana.

A Cruz Vermelha do Camboja também publicou uma atualização dizendo que tinha entregue pacotes de cuidados às famílias de duas das vítimas, um homem de 34 anos e uma mulher de 52 anos.

A Cruz Vermelha recusou-se a fazer mais comentários por telefone.

Um porta-voz de Angkor Wat não respondeu aos pedidos de comentário, nem um funcionário regional da saúde.

Angkor Wat é a atração turística mais conhecida do Camboja, atraindo cerca de 2,5 milhões de visitantes por ano e figurando de forma proeminente na bandeira do país.

A UNESCO considera o local, que se estende por cerca de 400 quilómetros quadrados e contém as ruínas das capitais do Império Khmer dos séculos IX a XV, um dos sítios arqueológicos mais importantes do Sudeste Asiático.

O Camboja tem vindo a desenvolver ativamente a área para atrair mais visitantes, incluindo a abertura de um novo aeroporto financiado pela China, no valor de 1,1 mil milhões de dólares (890 milhões de euros), nas proximidades de Siem Reap.

A decisão do Camboja de transferir cerca de 10.000 famílias que se encontram na zona de Angkor Wat para uma nova povoação suscitou críticas generalizadas por parte de grupos de defesa dos direitos humanos e a própria UNESCO também manifestou a sua preocupação.

As autoridades cambojanas afirmaram que as famílias estão a ser realojadas voluntariamente, mas a Amnistia Internacional e outros grupos questionaram até que ponto esses realojamentos foram voluntários.