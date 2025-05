Grécia dá início a campanha de prevenção de incêndios florestais

PUBLICIDADE

O exercício anual de campo para a prevenção de incêndios florestais em grande escala, com o nome de código "DIA PYROS 2025", teve lugar na quinta-feira em todos as corporações regionais de bombeiros da Grécia, com a participação das unidades operacionais de todas as agências envolvidas.

Na Ática, o exercício teve lugar no local "Passa" do município de Lavreotiki, na presença do ministro da Crise Climática e da Proteção Civil, Yannis Kefalogiannis, dos vice-ministros Evangelos Tourna e Konstantinos Katsafadou, do secretário-geral da Proteção Civil, Nikolaos Papaevstathiou, e do chefe da corporação de bombeiros, tenente-general Theodoros Vagias.

O exercício anual "DIA FIRE 2025" é realizado simultaneamente nas 13 regiões do país, com cenários e condições realistas. Serve "para que estejamos totalmente preparados para a época de incêndios", referiu o ministro da Crise Climática e da Proteção Civil, Yiannis Kefalogiannis,

"Já estamos na terceira semana, compreende-se que as condições vão ser particularmente difíceis este ano, mas estamos a começar com boas condições, dado o aumento do número de efetivos. 18.000 mulheres e homens do Corpo de Bombeiros - permanentes, com cinco anos de serviço e voluntários - serão lançados na batalha, juntamente com cerca de 5 000 voluntários do Corpo de Bombeiros e 5 500 voluntários da Proteção Civil", afirmou Kefalogiannis, sublinhando a conjugação de esforços existente.

"Todos os organismos competentes, como as forças de segurança, as forças armadas e os serviços de emergência médica, estarão connosco. Todos daremos o nosso melhor, a fim de, como já dissemos repetidamente, ter o menor número possível de focos de incêndio, contenção imediata e, onde o fenómeno se estender, aplicar uma abordagem holística", acrescentou. O objetivo é "evitar a perda de vidas e proteger a propriedade e o ambiente".

No que diz respeito às EMODE (Unidades Especiais de Operações Florestais), Kefalogiannis indicou que este ano terão mais quatro "equipas florestais", que passarão de 16 para 20.

Em particular, as novas equipas estarão em Chalkida, Ilia, Chania e Zakynthos. "Nos anos anteriores, ficou demonstrado que o funcionamento deste organismo recém-criado contribuiu substancialmente para a prevenção e resposta aos incêndios florestais. Existe uma vontade clara, tanto do Serviço de Bombeiros como da direção política, de reforçar o mecanismo. Já com os novos avisos, o número de efetivos aumentará significativamente: chegaremos a cerca de 1.600 pessoas em todo o território só para os oficiais florestais. Por conseguinte, creio que esta será uma arma adicional nos nossos esforços deste ano", sublinhou.

Por seu lado, o chefe da corporação de bombeiros, o tenente-general Theodoros Vayas, afirmou que a crise climática exige novas parcerias.

"O exercício faz parte da formação dos bombeiros em operações de combate a incêndios florestais no terreno, com a assistência de todos os organismos de proteção civil envolvidos com forças terrestres e aéreas. Os nossos objetivos hoje são, por um lado, testar a cooperação com todas as partes envolvidas, em condições realistas, e, por outro lado, registar quaisquer pontos fracos a fim de melhorar o mecanismo, para que, sempre que necessário, possamos lidar com um incidente real da melhor forma possível. Neste momento, estão a ser realizados exercícios semelhantes em todo o país. A época de incêndios deste ano vê o dispositivo reforçado, tanto em termos de efetivos, após o funcionamento das quatro novas unidades florestais, como em termos de recursos, uma vez que, entre outras coisas, aumentámos o grau de vigilância em todo o território, utilizando novas tecnologias, como os drones. A crise climática cria novas realidades e exige não só o reforço do dispositivo, mas também novas parcerias para a vigilância, a preparação e a forma de intervir no terreno para proteger o ambiente natural, os bens e sobretudo a vida dos cidadãos do nosso país".

Exercício no Lavrião APE-MPA

O exercício contou com a presença, entre outros, do chefe-adjunto da Proteção Civil da Região da Ática, Leonidas Manolakos, do chefe-adjunto da Ática Oriental, Vasiliki Kavallari, do presidente da Câmara de Lavreotiki, Dimitrios Loukas, do Secretário da Administração Descentralizada da Ática, Gregorios Zafeiropoulos, representantes da Proteção Civil da Região da Ática, do município de Lavreotiki, SPAY, SPAP, bem como representantes de organizações de voluntariado. Além disso, estiveram presentes representantes dos chefes das Forças Armadas e das forças de segurança.

Foram realizados exercícios semelhantes nas Corporações de Bombeiros Regionais (RFCF) do território em zonas florestais, nomeadamente na Macedónia Central, na floresta periurbana do TK Ekklesiochori Edessa de Pella, na área de Gialtra do distrito de Edissos do município de Istiaiaia-Aidipsos no distrito de Evia, em Creta na área da floresta periurbana "Harakostres" do município de Hersonissos no distrito de Heraklion, na Grécia Ocidental, no lado norte do castelo de Nafpaktos, no município de Nafpaktia, na prefeitura de Aitoloakarnania, no Peloponeso, numa zona florestal na localidade de Analipsi, no antigo campo de tiro do município de Tripoli, na prefeitura de Arcadia, na Macedónia Oriental e na Trácia, numa zona florestal entre as zonas de Kyriaki e Protokklesi do município de Soufli, em Evros; na Tessália, numa zona florestal em Argalasti do município de Pelion do Sul, em Magnésia; em Épiro, numa zona florestal na zona de Monolithi do município de Preveza; e na Macedónia Ocidental, na zona de Mak Mavranaioi do município de Grevena, em Grevena. Na DQA das Ilhas Jónicas, realizaram-se exercícios semelhantes em Zakynthos, Corfu, Kefalonia e Lefkada, na DQA do Egeu do Sul em Kos e Rodes e na DQA do Egeu do Norte em Lesbos, Lemnos, Chios e Samos.

Durante os exercícios, foram comunicadas as principais prioridades, que incluíam a proteção da população dentro da área onde o incêndio se desenvolveu, a proteção das infraestruturas e o bloqueio do acesso de civis à área de desenvolvimento e possível extensão do incêndio. O objetivo dos exercícios era estabelecer, em condições realistas, a prontidão operacional do mecanismo de combate a fogos florestais e avaliar a sua eficácia.

Ao mesmo tempo, testou-se:

-a interoperabilidade dos organismos nos seus procedimentos de gestão dos recursos para fazer face aos incêndios florestais, com particular ênfase na proteção das populações;

-a gestão racional dos recursos humanos e materiais;

o controlo da fiabilidade das infraestruturas logísticas existentes e dos meios disponíveis;

-a integração e utilização de novas tecnologias no combate aos incêndios florestais;

-a eficácia da cooperação entre os atores envolvidos.

O objetivo destes exercícios era aplicar as disposições dos novos planos florestais nas áreas de responsabilidade das corporações de bombeiros regionais do território e codificar as ações de combate aos incêndios florestais para fazer face a incidentes semelhantes durante a época de incêndios de 2025.