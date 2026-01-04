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Participantes caminham numa procissão memorial em Crans-Montana, Alpes suíços, Suíça, domingo, 4 jan. 2026
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Vídeo. Moradores de Crans-Montana participam em marcha silenciosa pelas vítimas do incêndio

Últimas notícias:

Equipas de bombeiros e moradores de Crans-Montana participam numa marcha silenciosa para homenagear as vítimas do incêndio mortal na estância suíça de esqui

Centenas de pessoas participaram no domingo numa missa de homenagem na estância alpina suíça de Crans-Montana, em memória das vítimas do incêndio na passagem de ano no bar Le Constellation.

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A cerimónia, realizada na Chapelle Saint-Christophe, foi seguida de uma procissão silenciosa até ao local do incêndio, onde os participantes depositaram flores e velas num memorial improvisado.

Líderes religiosos falaram da incerteza e do sofrimento enfrentados por famílias e amigos das vítimas.

Deflagrado pouco depois da meia-noite, o incêndio matou 40 pessoas e feriu outras 119, muitas delas jovens.

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