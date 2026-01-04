Vídeo. Moradores de Crans-Montana participam em marcha silenciosa pelas vítimas do incêndio

Centenas de pessoas participaram no domingo numa missa de homenagem na estância alpina suíça de Crans-Montana, em memória das vítimas do incêndio na passagem de ano no bar Le Constellation.
A cerimónia, realizada na Chapelle Saint-Christophe, foi seguida de uma procissão silenciosa até ao local do incêndio, onde os participantes depositaram flores e velas num memorial improvisado.
Líderes religiosos falaram da incerteza e do sofrimento enfrentados por famílias e amigos das vítimas.
Deflagrado pouco depois da meia-noite, o incêndio matou 40 pessoas e feriu outras 119, muitas delas jovens.