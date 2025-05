PUBLICIDADE

Quando a Ucrânia e a Rússia concordaram, na semana passada, em trocar os seus prisioneiros de guerra por dezenas de milhares de ucranianos, foi um vislumbre de esperança.

Na maioria dos casos, as famílias e os amigos dos prisioneiros de guerra ucranianos não sabem onde os seus entes queridos estão a ser mantidos, para onde e se estão a ser transferidos, em que condições estão a ser mantidos ou mesmo se estão vivos.

Tudo o que podem fazer é apresentar-se nas trocas de prisioneiros de guerra com fotografias dos soldados ucranianos desaparecidos ou capturados, na esperança de que alguns dos que foram trocados possam reconhecer os rostos dos desaparecidos e dar pelo menos alguma informação à família, se estiveram detidos na mesma prisão ou, por vezes, até na mesma venda.

As fotografias têm frequentemente uma inscrição com um nome, uma brigada e, por vezes, uma data de desaparecimento, quando as famílias sabem a data.

Familiares de soldados ucranianos desaparecidos e presos mostram fotografias a militares regressados do cativeiro numa troca de prisioneiros de guerra na Ucrânia, terça-feira, AP Photo

No dia 6 de maio, uma mãe ucraniana participou na troca. Segurava uma bandeira com a fotografia do filho, na esperança de ter notícias dele, quando um dos defensores libertados o reconheceu, dizendo-lhe que estava na mesma cela que o soldado desaparecido e que este estava vivo e "a aguentar-se bem".

Nove em cada 10 defensores ucranianos estão a ser sujeitos a tortura nas prisões russas, passando por torturas físicas e morais, violência sexual, condenações ilegais e execuções violentas.

Volodymyr Labuzov, médico-chefe da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais, foi um deles. Estava estacionado em Mariupol quando a Rússia iniciou a sua invasão em grande escala no início de 2022.

A sua unidade defendeu a cidade sitiada durante semanas até que alguns deles, incluindo Labuzov, foram capturados pelas forças russas em abril de 2022.

Labuzov disse à Euronews que, juntamente com os soldados ucranianos, a Rússia mantém em cativeiro milhares de civis ucranianos, incluindo crianças, "que não têm nada a ver com as Forças Armadas da Ucrânia e que devem ser devolvidos sem quaisquer condições, sem quaisquer acordos".

Labuzov afirmou que estes civis devem ser libertados sem condições prévias. Para além da troca de prisioneiros de guerra, a troca de mil por mil é boa, mas só é boa se for exclusivamente militar.

"A Rússia não faz qualquer diferença entre soldados e civis no seu cativeiro", explicou Labuzov, acrescentando que a maioria dos civis detidos nas prisões foram levados para lá dos "territórios que a Rússia alegadamente libertou e que alegadamente lhes trouxe felicidade e liberdade. Mas o tratamento é o mesmo, tanto para os civis como para os militares".

Não se sabe ao certo quantos civis ucranianos estão detidos em prisões russas e quantos mais permanecem sob ocupação russa, com tratamento semelhante.

"Os civis ucranianos são obrigados a viver em condições tais que, se quiserem apenas viver ou andar nas ruas das vossas aldeias, têm de obter a nacionalidade russa. Sem a cidadania russa, não se é ninguém, não se tem direitos", disse Labuzov.

"Se isto não é um genocídio da nação ucraniana, então como podemos interpretar estas condições que a Rússia está a impor aos ucranianos nos territórios temporariamente ocupados? Esta é uma das maiores manifestações de genocídio da nação ucraniana por parte do seu vizinho do norte".

Se os civis não aceitarem as condições ou, "Deus nos livre, não opuserem qualquer resistência às tropas russas", os territórios são simplesmente varridos da face da Terra, disse Labuzov.

"Foi o que aconteceu em Mariupol e eu testemunhei pessoalmente a destruição desta cidade. Testemunhei a destruição de civis, testemunhei a destruição de infra-estruturas urbanas".

As forças russas fizeram o mesmo em Avdiivka, Bakhmut e Soledar, de acordo com Labuzov: "Não sobrou nada. Há ruínas".

Em várias entrevistas, os prisioneiros de guerra ucranianos afirmaram que lhes foi dito repetidamente que a Ucrânia já não existia e que o seu país se tinha esquecido deles. Labuzov acrescentou que também lhes foi proposto que trocassem de lado e se juntassem às forças russas para depois "ocuparem juntos a Europa".

"Durante um dos interrogatórios, estes torturadores ofereceram-me cooperação. Disseram-me que o único objetivo que tinham era 'junta-te a nós e vamos juntos ocupar a Europa'", recordou.

Labuzov disse à Euronews que quase todos os prisioneiros de guerra ucranianos recebem esta proposta: "Estes torturadores dizem: 'Vem ter connosco, vamos libertar a Ucrânia, vamos conquistar a Europa'".

"Espero que a sociedade europeia se interesse mais pelos acontecimentos e horrores que estão a acontecer no território da Ucrânia e aos ucranianos em cativeiro russo", concluiu Labuzov.