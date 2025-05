PUBLICIDADE

Israel continua a sua grande ofensiva na Faixa de Gaza, com os militares do país a afirmarem ter atingido mais de 100 alvos nas últimas 24 horas. Foram atacados edifícios utilizados pelo Hamas, um lança-rockets, túneis e outras infraestruturas, segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF).

Pelo menos 60 pessoas foram mortas em ataques israelitas num período de 24 horas, informou o Ministério da Saúde de Gaza na sexta-feira.

No sábado, seis homens palestinianos armados que guardavam camiões de ajuda humanitária - alegadamente para evitar que fossem saqueados - foram mortos num ataque de um drone pelas forças israelitas. As IDF alegam que os homens eram membros do Hamas, uma alegação que o grupo negou, insistindo que eram "membros das equipas de segurança e proteção que estavam a desempenhar tarefas puramente humanitárias".

Desde que o bloqueio à ajuda foi levantado na segunda-feira, Israel afirmou que 388 camiões humanitários entraram em Gaza. No entanto, grupos de ajuda palestinianos contestam esta informação, afirmando que apenas 119 camiões passaram pela passagem de Karem Shalom.

Relatos de palestinianos como escudos humanos

Num outro desenvolvimento, uma notícia da Associated Press (AP) citou testemunhos de palestinianos e de soldados israelitas que alegam que as forças israelitas utilizaram detidos palestinianos como escudos humanos durante as operações em Gaza.

Vestido de uniforme e com uma câmara na cabeça, Ayman Abu Hamadan disse que foi forçado a entrar em casas em Gaza para verificar se havia bombas ou homens armados. Quando uma unidade israelita acaba o teste, ele era entregue a outra.

"Bateram-me e disseram-me: 'Não tens outra opção; faz isto ou matamos-te'", disse o homem de 36 anos, descrevendo as duas semanas e meia em que esteve preso pelos militares israelitas no norte de Gaza, no verão passado.

Um oficial israelita, que falou sob anonimato por receio de represálias, afirmou que as ordens vinham muitas vezes de cima e que muitos pelotões usavam os palestinianos para limpar os locais.

Palestinianos e soldados israelitas disseram à AP que as tropas estão a usar rotineiramente os palestinianos como escudos humanos em Gaza, forçando-os a entrar em edifícios e túneis para procurar explosivos ou militantes. Garantem que a prática perigosa se tornou generalizada durante a guerra de 19 meses.

Israel negou as acusações, declarando que proíbe estritamente a utilização de civis como escudos humanos e que está atualmente a investigar vários casos relatados.

Este conflito no Médio Oriente ressurgiu em grande escala quando militantes do Hamas atacaram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas, na sua maioria civis. O Hamas tomou 251 pessoas como reféns e mantém atualmente 58, das quais se crê que 20 estejam vivas.

A subsequente ofensiva israelita matou até à data mais de 53.700 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, gerido pelo Hamas, cujos números não distinguem entre combatentes e civis.