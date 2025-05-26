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Ne'man Abu Jarad recolhe água, sul da Faixa de Gaza, sábado, 18 de janeiro de 2025
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Vídeo. Família em Gaza obrigada a deslocar-se pela décima vez

Últimas notícias:

Após quase 20 meses de guerra em Gaza, a família Abu Jarad foi obrigada a deslocar-se pela décima vez.

A família regressou a casa durante um cessar-fogo em janeiro, na esperança de que a sua jornada terminasse após meses de fuga. A casa estava danificada, mas oferecia abrigo, privacidade e uma sensação de normalidade.

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A 18 de março, o cessar-fogo terminou com bombardeamentos intensos, as entregas de água cessaram e os bombardeamentos intensificaram-se. Mudaram-se para Manshiya, perto de Beit Lahiya, onde a família se reuniu.

Os ataques israelitas seguiram-se pouco depois. Um parente foi morto, e sem transporte ou dinheiro, a família esperou. Depois disso, chegou à Cidade de Gaza, limpou os escombros e ergueu tendas.

Agora, no seu novo abrigo, o medo e a fome permanecem à medida que os bombardeamentos continuam.

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