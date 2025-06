"Elas vão morrer": cortes na ajuda externa atingem com mais força mulheres e raparigas

PUBLICIDADE

As raparigas não têm acesso à educação e são obrigadas a trabalhar ou a casar cedo, as mulheres grávidas nos campos de refugiados têm de dar à luz sem uma parteira, as mulheres sobreviventes de violação, as trabalhadoras do sexo e as doentes com VIH ficam sem abrigo ou apoio.

Não se trata de cenários hipotéticos ou de avisos severos, mas sim do impacto real e atual dos cortes maciços na ajuda externa às ONG que apoiam mulheres e raparigas em zonas de guerra e de conflito e em países atingidos por crises que vão de Gaza à Ucrânia, disseram vários grupos de ajuda à Euronews.

Os grupos liderados por mulheres e os grupos de defesa dos direitos das mulheres que operam na linha da frente das crises humanitárias foram os mais afetados, com quase metade das organizações a preverem encerrar as suas actividades no prazo de seis meses devido à falta de financiamento, alertou um relatório recente da ONU Mulheres.

Um inquérito realizado em março a 411 organizações lideradas por mulheres e de defesa dos direitos das mulheres em 44 países revelou também que quase três quartos dos grupos já tinham despedido pessoal e pouco mais de metade tinha suspendido programas devido a cortes no financiamento.

"Em termos simples, as mulheres e as raparigas morrerão por falta de acesso a estes serviços", afirmou Sabine Freizer Gunes, representante da ONU Mulheres na Ucrânia. "Esta situação irá agravar-se à medida que as organizações de mulheres que prestam serviços vitais são forçadas a encerrar".

ARQUIVO: Mulheres e crianças abrigam-se num edifício escolar depois de fugirem das suas aldeias devido ao ciclone Biparjoy na província de Sindh, no Paquistão, a 13 de junho d Umair Rajput/AP

A ajuda internacional caiu em 2024 pela primeira vez em seis anos e, ao longo do último ano, os principais governos doadores anunciaram cortes na ajuda ao desenvolvimento ultramarino, incluindo o Canadá, a França, a Alemanha, o Reino Unido e os EUA - o maior doador do mundo.

A administração do presidente dos EUA, Donald Trump, desmantelou a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e cortou milhares de milhões de dólares em projetos de ajuda a nível mundial.

Apenas 11,1% dos 46 mil milhões de dólares (40,6 mil milhões de euros) necessários para as necessidades humanitárias globais em 2025 foram financiados, forçando todo o sistema de ajuda a reformar-se e a reduzir-se, disse a ONU Mulheres.

Dorothy Sang, responsável pela defesa e política da CARE International UK, descreveu as respostas ao inquérito da ONU Mulheres como "profundamente preocupantes" e afirmou que não se trata apenas de "perdas abstratas ou números numa folha de cálculo".

"Trata-se de uma experiência humana quotidiana: uma rapariga que já não tem um espaço seguro para aprender; uma mãe que dá à luz sem apoio médico; um sobrevivente de violência que foi afastado de um abrigo que foi encerrado", disse à Euronews.

"A arquitetura da ajuda internacional está a ser virada do avesso e, embora queiramos, naturalmente, que a ajuda vital seja restabelecida, temos de garantir que as decisões que estão a ser tomadas neste momento não deixam um legado de destruição para as mulheres e raparigas", acrescentou Sang.

"Situação terrível"

Mesmo antes dos recentes cortes anunciados pelos principais doadores governamentais, as organizações humanitárias de todo o mundo já se debatiam com uma redução global da ajuda aos países mais desfavorecidos.

Essa ajuda ascendeu a 212 mil milhões de dólares (188 mil milhões de euros) no ano passado, uma redução de 7,1% em termos reais em relação a 2023, a primeira queda após cinco anos de crescimento consecutivo, de acordo com os últimos dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

As ONG afirmam que esta compressão do financiamento foi agravada pelos cortes da administração Trump na USAID, que o próprio presidente dos EUA referiu no mês passado como "devastadores", ao mesmo tempo que disse esperar que estimulassem outros países a "contribuir e a gastar dinheiro também".

No ano passado, os EUA foram responsáveis por 38% de todo o financiamento da ajuda global registado pela ONU. Os dados do governo dos EUA mostram que desembolsou cerca de 61 mil milhões de dólares (69 mil milhões de euros) em ajuda externa em 2024, mais de metade dos quais provenientes da USAID.

Para além dos EUA, oito países europeus e a própria UE anunciaram ou já implementaram cortes na sua ajuda ao desenvolvimento no exterior, totalizando cerca de 30 mil milhões de euros nos próximos quatro anos, segundo um estudo recente da Countdown 2030 Europe.

Os cortes na ajuda afetam desproporcionadamente os grupos locais liderados por mulheres e os grupos de defesa dos direitos das mulheres, em comparação com as ONG internacionais e as entidades da ONU, de acordo com a investigação e os peritos da ONU Mulheres.

Quase dois terços (62%) das organizações lideradas por mulheres e de defesa dos direitos das mulheres inquiridas afirmaram ter sido obrigadas a reduzir os serviços prestados às mulheres e raparigas, e quatro em cada cinco previram que as reduções da ajuda externa prejudicariam gravemente o acesso a serviços que salvam vidas.

Uma voluntária da organização “They Need Us” distribui ajuda humanitária a mulheres locais em Cherkasske, Ucrânia, 12 de julho de 2023 Evgeniy Maloletka/AP

Um outro relatório, publicado em abril por várias agências das Nações Unidas, incluindo a Organização Mundial de Saúde (OMS), alertou para o facto de os cortes no financiamento estarem a colocar mais mulheres grávidas em risco e, em última análise, a ameaçar os frágeis progressos realizados a nível mundial no sentido de acabar com as mortes maternas.

Em locais como a República Democrática do Congo, Gaza e Ucrânia, os grupos liderados por mulheres e os grupos de defesa dos direitos das mulheres "são muitas vezes a espinha dorsal das suas comunidades, atuando como primeiros socorristas e prestando auxílio que salva vidas", de acordo com Niki Ignatiou, diretora de mulheres, paz e segurança da ActionAid UK.

"Os governos e os doadores do Norte Global têm de deixar de ignorar os grupos nacionais, locais e de base que estão a fazer o trabalho pesado nas zonas de crise", disse à Euronews.

"Sabemos, com base em cortes anteriores à ajuda pública ao desenvolvimento no Reino Unido, que na sequência imediata dos cortes, as mulheres e as raparigas são as que mais perdem, incluindo o acesso a serviços que salvam vidas", acrescentou Ignatiou.

Quando os serviços vitais entram em colapso durante as crises humanitárias, as mulheres e as raparigas tendem a assumir mais responsabilidades relacionadas com a prestação de cuidados, como fornecer alimentos e água e cuidar dos doentes, afirmou a ONU Mulheres. É também mais provável que sacrifiquem a sua própria saúde e nutrição para colocar as suas famílias em primeiro lugar, e tendem a ter menos oportunidades de ganhar dinheiro.

Uma organização local de defesa dos direitos das mulheres na Ucrânia, que funciona exclusivamente com dinheiro de doadores, disse à ONU Mulheres que se encontrava numa "situação terrível" devido à redução do financiamento.

"Muitas das nossas beneficiárias, mulheres que sobreviveram à violência, mulheres seropositivas, ex-prisioneiras, trabalhadoras do sexo, necessitam urgentemente de apoio à adaptação e de serviços sociais, mas devido aos cortes no financiamento, só podemos oferecer consultas telefónicas", afirmou a ONG, que não foi identificada.

Retrocesso nos direitos das mulheres?

Perante a redução do financiamento, os grupos liderados por mulheres e os grupos de defesa dos direitos das mulheres estão a vender ativos e a reduzir os custos operacionais - entre outras medidas -, segundo a ONU Mulheres. Muitos estão também à procura de novos doadores ou a procurar apoio adicional junto dos seus atuais financiadores.

Vários dos peritos em ajuda humanitária afirmaram que os programas humanitários para mulheres e raparigas devem ser protegidos e considerados prioritários, com maiores investimentos em organizações locais de mulheres e maior flexibilidade no financiamento concedido, a fim de garantir um apoio a longo prazo.

Gunes, da ONU Mulheres na Ucrânia, afirmou que as condições de financiamento dos grupos liderados por mulheres e dos grupos de defesa dos direitos das mulheres têm prejudicado sistematicamente a sua sustentabilidade. Salientou que o dinheiro está normalmente ligado a projectos específicos, que muitas vezes duram apenas alguns meses ou até um ano.

"Isto tem todo o tipo de implicações para a sustentabilidade organizacional e para o crescimento estratégico", afirmou, apelando aos doadores para que considerem um financiamento flexível que permita aos grupos de mulheres responder em tempo real às necessidades no terreno, em vez de serem orientados pelas prioridades dos doadores.

ARQUIVO: Uma mãe de quatro filhos, de 42 anos, que foi violada no campo de deslocados de Bulengo, onde fugiu da guerra no leste da República Democrática do Congo. AP

Embora o objetivo imediato seja proteger a vida das mulheres e das raparigas, o setor da ajuda humanitária está também preocupado com o impacto a longo prazo dos cortes no financiamento dos direitos das mulheres.

"O enfraquecimento destas organizações irá fazer retroceder os ganhos e os progressos alcançados em matéria de igualdade de género e de empoderamento das mulheres e poderá encorajar ainda mais os movimentos anti-género", afirmou April Pham, chefe da unidade de género do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA na sigla original).

As organizações locais de mulheres de países como a Colômbia e os Camarões disseram à ONU Mulheres que a diminuição do financiamento disponível para elas era um retrocesso para os direitos das mulheres.

"Sem a presença das organizações de mulheres, as mulheres serão cada vez mais negligenciadas e os seus direitos serão espezinhados", afirmou uma dessas ONG da RDC, que não foi identificada.

"Numa altura em que a igualdade de género está a ser alvo de ataques constantes, todos os intervenientes humanitários devem reforçar os seus compromissos para com os grupos liderados por mulheres e os grupos de defesa dos direitos das mulheres, afirmou Pham.

"Temos agora a oportunidade de dar forma a uma redefinição humanitária que coloque verdadeiramente as mulheres e as raparigas no centro - e é tempo de o fazermos", acrescentou.