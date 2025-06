Um chacal dourado matou 76 cordeiros em Sylt, na Alemanha

PUBLICIDADE

Um chacal dourado anda a fazer asneiras na ilha de Sylt - para horror dos agricultores e sofrimento da segurança dos diques. Diz-se que o animal matou mais de 70 cordeiros em maio. Será que o chacal dourado, que de outra forma seria estritamente protegido, pode agora ser abatido?

De acordo com o Ministério do Ambiente, o chacal dourado matou 76 cordeiros em três dias, em maio. As investigações do Instituto de Investigação Senckenberg revelaram que se tratava do mesmo animal.

O Gabinete de Estado para o Ambiente está, portanto, a preparar uma ordem geral para a remoção do chacal dourado, de acordo com um comunicado de imprensa.

Esta quarta-feira, o futuro do chacal dourado será discutido numa reunião da Comissão do Ambiente e da Agricultura do parlamento estadual de Schleswig-Holstein. Anne Riecke, deputada do FDP, solicitou que a questão fosse inscrita na ordem de trabalhos.

Ministro do Ambiente é a favor do abate do chacal dourado

O ministro do Ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt (Verdes), é a favor do procedimento. O chacal dourado é uma espécie especialmente protegida. Por isso, necessita da chamada "autorização excecional de remoção", que só é emitida em circunstâncias especiais.

"Neste caso, existem três razões importantes, que me levam a ser a favor de uma autorização excecional do Ministério do Ambiente", afirmou Goldschmidt. A presença permanente do chacal dourado na ilha é suscetível de causar grandes prejuízos à criação de ovinos. No entanto, estas são de grande importância para a proteção costeira e a segurança dos diques. Além disso, o chacal dourado representa também um risco para a proteção das aves que nidificam no solo.

A autorização de isenção para a remoção só pode ser emitida após consulta das associações de proteção da natureza reconhecidas. De acordo com um comunicado de imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, as organizações relevantes foram informadas na terça-feira e têm a oportunidade de apresentar as suas observações por escrito.

Chacal dourado está sob proteção especial

Este predador noturno não é encontrado durante o dia. Os chacais dourados vivem normalmente aos pares e ocupam territórios fixos de dois a seis quilómetros quadrados. Até agora, havia oito registos de um chacal dourado em Schleswig-Holstein - agora há mais dois incidentes.

Em maio de 2025, um chacal dourado matou um total de 76 cordeiros em dois locais. Wolfsmanagement Schleswig-Holstein

No entanto, devido à localização da ilha, presume-se que o chacal ainda se encontra em Sylt. Se lá permanecer e continuar a matar ovelhas, isso terá consequências para a proteção costeira.

A criação de ovinos na ilha é também utilizada para a manutenção dos diques. A segurança dos diques seria posta em causa se o chacal permanecesse no local e continuasse a causar danos à criação de ovinos.

O chacal dourado é protegido pela legislação federal e europeia e não é abrangido pela legislação relativa à caça. Sendo uma "espécie não cinegética", o objetivo é assegurar a manutenção da população.

Existem excepções a esta regulamentação, desde que possam ocorrer "danos agrícolas graves" ou que seja posta em causa a "proteção de outras espécies ameaçadas".

Raposa ou lobo: o que é um chacal dourado?

O chacal dourado é uma espécie de cão que está intimamente relacionada com o lobo. Na aparência, assemelha-se a uma raposa maior e pesa entre 8 e 15 quilos.

Os chacais dourados existem na Alemanha desde 1997. Até à data, foram observados oito vezes em Sylt. Image by Petr Ganaj from Pixabay

"Alimenta-se de insetos, roedores, aves e anfíbios e pode também atacar mamíferos mais pequenos, raramente veados, bem como as suas crias", segundo a Associação de Caça de Schleswig-Holstein.

Desde 1997, esta espécie tem sido observada repetidamente na Alemanha, nomeadamente em Baden-Württemberg, na Baixa Saxónia e em Schleswig-Holstein. De acordo com a Associação de Caça de Schleswig-Holstein, as razões para o aumento da ocorrência do chacal dourado na Alemanha "ainda não foram esclarecidas de forma conclusiva, mas é provável que estejam, pelo menos em parte, relacionadas com o aquecimento global".