PUBLICIDADE

Israel diz ter recuperado o corpo de um refém tailandês raptado em Gaza a 7 de outubro de 2023, enquanto prossegue a sua ofensiva militar na faixa, matando pelo menos 95 pessoas nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

O gabinete do primeiro-ministro disse no sábado que o corpo do cidadão tailandês Nattapong Pinta foi devolvido a Israel numa operação militar especial.

Pinta foi raptado do Kibbutz Nir Oz e morto em cativeiro perto do início da guerra, disse o governo.

Esta operação ocorre dois dias depois de terem sido recuperados os corpos de dois reféns israelo-americanos. Cinquenta e cinco reféns permanecem em Gaza, dos quais Israel diz que mais de metade estão mortos.

O ministro da defesa disse no sábado que o corpo de Pinta foi recuperado na área de Rafah. Pinta tinha vindo da Tailândia para Israel para trabalhar na agricultura.

Segundo o exército, Pinta foi levado para Gaza pelas Brigadas Mujahideen, o pequeno grupo armado que também raptou e matou Shiri Bibas e os seus dois filhos pequenos. É também o mesmo grupo que levou os dois reféns israelo-americanos, Judith Weinstein e Gad Haggai, cujos corpos foram recuperados pelo exército na quinta-feira.

Mais tarde, no sábado, o exército israelita anunciou que se acreditava ter encontrado o corpo do líder do Hamas, Mohammed Sinwar, morto em Gaza no mês passado.

O IDF disse também que quatro dos seus soldados foram mortos quando um edifício ruiu na sequência de uma armadilha em Khan Younis, no sul de Gaza, na sexta-feira.

Os tailandeses eram o maior grupo de estrangeiros mantidos em cativeiro pelo Hamas

Esta fotografia sem data, fornecida pelo Fórum das Famílias dos Reféns, mostra Nattapong Pinta com a sua família AP/AP

O corpo de Pinta foi encontrado com base em informações recebidas da força-tarefa de reféns e da inteligência militar, explicou a IDF.

Um comunicado do fórum de reféns, que apoia os reféns, afirma estar ao lado da família de Pinta e partilhar a sua dor. Apelou aos decisores do país para trazerem para casa os restantes reféns e darem aos que morreram um enterro digno.

Os tailandeses eram o maior grupo de estrangeiros mantidos em cativeiro pelos militantes do Hamas. Muitos dos trabalhadores agrícolas tailandeses viviam em complexos nos arredores de kibutzim e cidades do sul de Israel, e os militantes do Hamas invadiram esses locais primeiro. De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Tailândia, 46 tailandeses foram mortos durante o conflito.

Antes de o corpo de Pinta ser recuperado, três reféns tailandeses permaneciam em cativeiro e dois foram confirmados como mortos. O destino de Pinta era incerto até hoje, de acordo com o fórum de reféns.

Israel continua a sua campanha militar, com mais mortes registadas

Quatro ataques atingiram a zona de Muwasi, no sul de Gaza, entre Rafah e Khan Younis. No norte de Gaza, um ataque atingiu um apartamento, matando sete pessoas, incluindo uma mãe e cinco filhos. Os seus corpos foram levados para o hospital Shifa.

Israel afirmou no sábado que está a responder aos "ataques bárbaros" do Hamas e que está a desmantelar as suas capacidades. O governo israelita afirmou que segue o direito internacional e toma todas as precauções possíveis para reduzir os danos causados aos civis.

Os funcionários do hospital Nasser, para onde foram levados seis dos corpos, disseram que foram mortos quando se dirigiam para receber assistência alimentar.

O exército israelita disse no sábado que, apesar dos avisos prévios de que a área é uma zona de combate ativa durante a noite, vários suspeitos tentaram aproximar-se das tropas do exército que operam na área de Tel al-Sultan durante a noite "de uma forma que representou uma ameaça para as tropas". O exército disse que as tropas chamaram os suspeitos para os afastar mas, como eles continuaram a avançar, dispararam tiros de aviso. O exército disse ter conhecimento de relatos de vítimas.

Um oficial do exército, que não pode ser identificado de acordo com os procedimentos militares, disse que os tiros de aviso foram disparados a cerca de um quilómetro do local de distribuição da ajuda.