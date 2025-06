PUBLICIDADE

Os líderes mundiais chegam ao Canadá este domingo para uma cimeira do Grupo dos Sete na cidade turística de Kananaskis, em Alberta, nas Montanhas Rochosas canadianas.

O Grupo dos Sete inclui o Canadá, os Estados Unidos, a França, a Itália, o Japão, a Alemanha e a Grã-Bretanha. A União Europeia também está presente, bem como outros chefes de Estado que não fazem parte do G7 mas que foram convidados pelo primeiro-ministro canadiano Mark Carney.

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy estará presente e espera-se que se reúna com o seu homólogo americano Donald Trump, um reencontro que terá lugar apenas alguns meses após o polémico encontro de ambos na Sala Oval.

Outros líderes mundiais reunir-se-ão com Trump, tanto em grupo como em conversações bilaterais, muitas vezes difíceis dado o caráter imprevisível do presidente norte-americano.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, estará presente e disse que espera ter o seu primeiro encontro pessoal com Trump.

Entre os outros recém-chegados estão o chanceler alemão Friedrich Merz, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o chefe do governo japonês Shigeru Ishiba.

Uma nova era nas relações com os EUA

Antes da cimeira do G7, já há sinais de uma subtil oposição a Trump por parte dos outros líderes do grupo. O presidente francês, Emanuel Macron, planeou visitar a Gronelândia no fim de semana, numa demonstração de solidariedade europeia.

Carney disse que os EUA já não são a força "predominante" no mundo depois de as tarifas de Trump terem criado fissuras numa parceria de décadas entre os EUA e o seu vizinho do norte.

"Estivemos lado a lado com os americanos durante a Guerra Fria e nas décadas seguintes, quando os Estados Unidos desempenharam um papel predominante na cena mundial", disse Carney na semana passada em francês. "Hoje, essa predominância é coisa do passado".

O novo primeiro-ministro acrescentou que, com a queda do Muro de Berlim em 1989, os EUA tornaram-se hegemónicos a nível global, uma posição de autoridade agora minada pela natureza de Trump, que coloca pouca ênfase na defesa dos valores democráticos ou do Estado de direito: "Agora os Estados Unidos começam a monetizar a sua hegemonia: cobrando pelo acesso aos seus mercados e reduzindo as contribuições relativas à nossa segurança colectiva", disse Carney.

Os ataques de Israel ao Irão vieram complicar este cenário global e irão provavelmente dominar as discussões durante a cimeira. Outros tópicos incluirão provavelmente as tarifas impostas por Trump e a guerra na Ucrânia.

A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni tem-se posicionado como "ponte" entre a administração Trump e o resto da Europa. Mas o forte apoio de Itália à Ucrânia e as ameaças de tarifas de Trump sobre os produtos europeus colocaram Meloni, único líder europeu a assistir à tomada de posse de Trump, numa posição difícil.

Mesmo que os outros líderes do G7 evitem quaisquer disputas públicas com Trump, a visão do presidente dos EUA para o mundo continua a ser largamente incompatível com o que eles querem.