PUBLICIDADE

Na quinta-feira, Jimmy, um paramédico voluntário e um dos primeiros a chegar ao local durante o ataque do Hamas a 7 de outubro, entrou em ação quando soaram as sirenes em Holon, uma cidade a sul de Telavive.

"Quando as sirenes tocam, os primeiros socorristas têm de entrar nos seus veículos e esperar que as chamadas do centro de controlo comecem a chegar", disse Jimmy, um israelo-árabe de 36 anos, que cresceu na Jordânia e em Jerusalém Oriental, à Euronews.

"Ao dirigir-me para o local do impacto, apercebi-me de que estávamos perto do meu prédio. Quando lá chegámos, constatei que sim: era o meu prédio que tinha sido destruído por um míssil".

"Só me tinha mudado no dia anterior, porque o apartamento onde vivia há quatro anos em Revohot, a sul de Telavive, foi destruído por um míssil iraniano no início da semana", explicou Jimmy.

"Toda a roupa que ainda tinha foi destruída, assim como os poucos móveis que me restavam."

Uma residente local reage dentro da sua casa parcialmente danificada após ter sido atingida por um míssil disparado do Irão, em Holon, perto de Telavive, Israel, 19 de junho AP Photo

"Nos últimos anos, passei por muita coisa e vi muita coisa, mas com o tempo aprendi a desligar os meus sentimentos, porque, caso contrário, ficaria sentado a chorar com esta guerra interminável", disse Jimmy, que tem uma empresa de entregas e é voluntário.

"O mais difícil para mim é não ver o meu filho de oito meses há meses, pois a minha mulher e ele estão em Eilat, no sul de Israel, onde é muito mais seguro do que aqui".

"O problema é que tenho de continuar a trabalhar quando posso e também sinto que sou necessário como voluntário", acrescentou Jimmy.

Incompreendido pelos europeus

Embora o país esteja em estado de alerta desde quarta-feira, o sexto dia do conflito aberto entre Israel e o Irão, as restrições impostas aos civis foram atenuadas e as atividades no local de trabalho, bem como as pequenas reuniões, foram autorizadas a recomeçar.

No entanto, as escolas continuam fechadas e as ruas continuam vazias. Para muitos israelitas, criar os filhos neste clima é difícil.

"Não estaria tão preocupada se não fosse mãe", disse à Euronews a norte-americana Emma, de 30 anos.

Ela vive em Jaffa, no sul de Telavive, com o marido e o filho de 10 meses.

"Não temos um abrigo antibomba no nosso prédio porque vivemos num bairro árabe e o meu marido é um israelita árabe. Muitos dos apartamentos a preços acessíveis em Israel não estão equipados, por isso, à noite, levamos o nosso bebé e vamos dormir a casa da minha sogra", disse Emma à Euronews.

Emma considera haver uma razão clara para o facto de Israel se encontrar nesta situação. "Penso que o meu moral é melhor do que o da maioria dos israelitas e isso porque não acredito que o que o governo está a fazer seja correto, daí compreender porque estamos nesta posição".

Uma residente local reage no interior da sua casa parcialmente danificada após ter sido atingida por um míssil disparado do Irão, em Holon, perto de Telavive, Israel AP Photo

Nizan, de 34 anos, é um empresário do setor tecnológico e futuro pai de família que reside habitualmente em Telavive. No entanto, desde a escalada do conflito entre Israel e o Irão, mudou-se com a mulher para Haifa, no norte do país, para ficar com a família dela.

"Os ruídos que estamos a ouvir do abrigo são muito diferentes dos que ouvimos quando são disparados mísseis pelo Hamas ou pelo Hezbollah. Mesmo com a operação Cúpula de Ferro, parece que um camião está a passar por um túnel mesmo por cima da nossa cabeça", disse Nizan à Euronews.

Muitos israelitas temem ser apanhados por um míssil quando estão a fazer coisas essenciais, como ir às lojas ou ir buscar mantimentos, uma vez que o conflito continua a ter um impacto particularmente duro na população civil.

Segundo as autoridades de saúde, cerca de 24 israelitas foram mortos por foguetes iranianos na primeira semana do conflito, enquanto mais de 2400 receberam tratamento médico por ferimentos. Todos eram civis. Entretanto, grupos iranianos de defesa dos direitos humanos sediados no estrangeiro informaram que pelo menos 657 pessoas foram mortas no Irão até quinta-feira.

"Se estivermos na rua, as instruções são para nos deitarmos no chão com as mãos por cima da cabeça, mas não me parece que isso faça grande diferença. Na noite do primeiro ataque do Irão, íamos de carro para Haifa e vimos o céu iluminado com tantos mísseis".

"Não sabíamos se devíamos parar porque havia alarmes por todo o país e não sabíamos se era para a nossa zona. Se era mais seguro continuar ou parar na berma da estrada", acrescentou Nizan.

"Sinto-me incompreendida pelas pessoas que vivem na Europa. Israel escalou o conflito porque o Irão tem afirmado repetidamente que quer eliminar Israel da face da Terra".

"No entanto, o sucesso deste conflito aberto será, naturalmente, medido pelo facto de esta luta entre Israel e o Irão continuar a longo prazo", concluiu Nizan.

A cabeça está cheia de preocupações e inseguranças Oriella Professora que vive em Telavive

Oriella, uma professora que vive em Telavive, disse à Euronews que se sente "exausta".

"Não há noites, a cabeça está cheia de preocupações e inseguranças, porque estamos mentalmente exaustos, porque estamos em guerra há anos", disse.

"No meu bloco de apartamentos temos um abrigo, as pessoas partilham uma pequena conversa, mas não querem falar - estão cansadas de ter de conversar a meio da noite. Querem dormir. As crianças no abrigo ou estão a conversar ou estão a chorar", diz Oriella, 59 anos.

"Não gosto de guerras, acredito em soluções diplomáticas - penso que é para isso que devemos trabalhar com o Irão. As pessoas estão a sofrer tanto e para quê? Para termos guerras outra vez, e outra vez, e outra vez", suspirou Oriella.

A equipa de salvamento israelita leva Haim Rasin do seu apartamento depois de este ter sido destruído por um ataque de mísseis iranianos em Ramat Gan, Israel, em 19 de junho AP Photo

Zohran, de 35 anos, vive em Telavive e trabalha na indústria da vida noturna. No entanto, o seu trabalho foi suspenso e agora aguarda para saber se receberá alguma compensação financeira do governo.

"Diria que estou habituado a ter a minha vida suspensa", disse Zohran à Euronews.

O facto de não haver um abrigo no seu prédio é uma grande preocupação. "A dois minutos do meu prédio há um parque de estacionamento subterrâneo. Por isso, corro para lá com muitas outras pessoas".

"Embora eu seja um forte opositor de Netanyahu, com esta guerra contra o regime do Irão, a maioria de nós está do lado do governo. Esta é uma guerra contra um país que diz que nos quer destruir", concluiu Zohran.