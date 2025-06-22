Militares israelitas encontram restos mortais de três reféns em Gaza e devolvem-nos às suas famílias

Os soldados das FDI recuperaram na Faixa de Gaza e devolveram a casa os restos mortais de três reféns: Yonatan Samerano, Ofra Keidar e o sargento Shai Levinson.

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A operação do exército e do Serviço de Segurança Geral teve lugar esta noite. Depois de os restos mortais terem sido identificados no Instituto de Medicina Legal, as famílias foram informadas dos resultados da operação.

Yonatan, de 21 anos, estava no festival Nova, no Negev Ocidental, quando o Hamas atacou Israel. Ele e dois amigos conseguiram fugir para o Kibbutz Be'eri, mas os terroristas já lá estavam. Os militantes do Hamas mataram os três israelitas e levaram os seus corpos para a Faixa de Gaza.

O rapto de Samerano por um homem, mais tarde identificado pelas autoridades israelitas como um funcionário da agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos UNRWA, foi captado pelas câmaras de televisão.

A Alemanha apresentou as suas condolências à família de Shai Levinson, de 19 anos, que tinha dupla nacionalidade, israelita e alemã.

O comandante da tripulação do tanque Shai Levinson, um sargento da 7ª Divisão Blindada, foi morto numa batalha contra militantes em 7 de outubro. A sua morte foi comunicada em janeiro de 2024.

Ofra Keidar, 71 anos, saiu para dar um passeio na madrugada de 7 de outubro e foi morta por terroristas do Hamas. O seu corpo foi levado para Gaza. O marido de Ofra foi baleado pelos terroristas dentro de casa. Ofra conseguiu dizer aos seus entes queridos, por telefone, que estava a ser alvejada.

Atualmente, cerca de 50 reféns permanecem em Gaza e os serviços secretos acreditam que apenas 20 deles estão vivos.

De acordo com as autoridades israelitas, cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 foram feitas reféns durante o ataque do Hamas ao sul de Israel.

A subsequente campanha militar israelita contra o Hamas em Gaza matou mais de 55.000 palestinianos, de acordo com o Ministério da Saúde do sector dirigido pelo Hamas. Não faz qualquer distinção entre civis e militantes de grupos radicais.