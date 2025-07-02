Os norte-coreanos nadaram e andaram em escorregas aquáticos numa gigantesca estância balnear recentemente inaugurada, com capacidade para cerca de 20.000 pessoas, noticiaram os meios de comunicação social estatais na quarta-feira.

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Apesar das restrições que proíbem largamente a entrada de turistas estrangeiros no país, o líder Kim Jong Un tem procurado impulsionar o turismo no seu país, numa tentativa de melhorar a economia em dificuldades.

No entanto, os planos para a estância Wonsan-Kalma - que é o maior complexo deste tipo na Coreia do Norte - permanecem pouco claros, uma vez que é pouco provável que o país reabra totalmente as suas fronteiras e acolha os turistas ocidentais em breve, dizem os observadores.

Potenciais turistas chineses e russos

Desde 2022, a Coreia do Norte tem vindo a aliviar lentamente as restrições impostas durante a pandemia de COVID-19 e a reabrir as suas fronteiras por fases.

No entanto, o país ainda não disse se, e quando, retomará plenamente o turismo internacional.

Em fevereiro deste ano, a Coreia do Norte autorizou um pequeno grupo de turistas ocidentais a visitar a cidade fronteiriça de Rason, no nordeste do país, mas suspendeu o programa turístico menos de um mês depois.

O líder norte-coreano Kim Jong Un corta a fita inaugural durante a cerimónia de conclusão da zona turística costeira de Wonsan-Kalma, 24 de junho de 2025 AP Photo

As viagens de grupos chineses, que constituíam mais de 90% dos visitantes antes da pandemia, também continuam paradas. Pequim permanece em silêncio sobre o aprofundamento da cooperação militar entre Pyongyang e Moscovo.

No contexto da expansão da cooperação militar com a Rússia, a Coreia do Norte tem vindo a aceitar turistas do país desde fevereiro de 2024.

A região russa de Primorsky, que faz fronteira com a Coreia do Norte, informou na semana passada que o primeiro grupo de turistas russos com destino à estância Wonsan-Kalma partiria na segunda-feira para uma viagem de oito dias que inclui também uma visita a Pyongyang.

Apesar disso, os registos do governo russo vistos por especialistas sul-coreanos mostram que dos 2000 russos que visitaram a Coreia do Norte no ano passado, apenas cerca de 880 eram turistas, um número considerado demasiado pequeno para reavivar o sector do turismo.