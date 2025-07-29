Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Pessoas desfrutam de banhos de mar no resort Wonsan-Kalma
No Comment

Vídeo. Coreia do Norte inaugura novo resort mas proíbe turistas estrangeiros

Últimas notícias:

Os norte-coreanos começaram a visitar o recém-inaugurado resort de praia Wonsan-Kalma, um complexo estatal que, segundo os meios de comunicação oficiais, pode acomodar até 20 mil pessoas.

Turistas estrangeiros continuam proibidos de frequentar a estância balnear, com Pyongyang a anunciar uma interdição na semana passada, apesar dos elogios anteriores do líder Kim Jong Un, que classificou o resort como “um dos maiores sucessos deste ano”.

No entanto, o âmbito da proibição permanece incerto.

Entretanto, a Rússia inaugurou uma rota aérea mensal para Pyongyang no domingo, destacando os laços crescentes entre as duas nações.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, que visitou o resort no início deste mês, comprometeu-se a promovê-lo junto dos turistas russos à medida que a Coreia do Norte reabre gradualmente as suas fronteiras após a pandemia.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE