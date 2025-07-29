Vídeo. Coreia do Norte inaugura novo resort mas proíbe turistas estrangeiros

Turistas estrangeiros continuam proibidos de frequentar a estância balnear, com Pyongyang a anunciar uma interdição na semana passada, apesar dos elogios anteriores do líder Kim Jong Un, que classificou o resort como “um dos maiores sucessos deste ano”.
No entanto, o âmbito da proibição permanece incerto.
Entretanto, a Rússia inaugurou uma rota aérea mensal para Pyongyang no domingo, destacando os laços crescentes entre as duas nações.
O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, que visitou o resort no início deste mês, comprometeu-se a promovê-lo junto dos turistas russos à medida que a Coreia do Norte reabre gradualmente as suas fronteiras após a pandemia.