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Dalai Lama diz que vai reencarnar apesar da oposição da China

ARQUIVO: Monges ajudam o Dalai Lama enquanto ele preside à celebração do seu 90º aniversário no templo Tsuglakhang em Dharamshala, Índia, 30 de junho de 2025
ARQUIVO: Monges ajudam o Dalai Lama enquanto ele preside à celebração do seu 90º aniversário no templo Tsuglakhang em Dharamshala, Índia, 30 de junho de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Oman Al Yahyai com AP
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O Dalai Lama rejeitou firmemente qualquer envolvimento chinês na sucessão, insistindo que "mais ninguém tem autoridade para interferir".

O Dalai Lama anunciou na quarta-feira que a instituição centenária do budismo tibetano vai continuar após a sua morte e que ele vai reencarnar, pondo fim a anos de especulação de que poderia ser o último a deter o título.

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Falando durante as celebrações do seu 90º aniversário, o Prémio Nobel da Paz declarou que a sua reencarnação deveria ser procurada e reconhecida de acordo com a tradição passada, rejeitando firmemente qualquer interferência da China no processo de sucessão.

A declaração do líder espiritual tem um significado tanto político como religioso. Para os tibetanos que resistem ao controlo apertado de Pequim sobre a região, o Dalai Lama representa o núcleo da sua identidade. Os budistas tibetanos também o veneram como a encarnação humana de Chenrezig, o deus da compaixão.

No entanto, Pequim há muito que afirma que só a China tem autoridade para aprovar o próximo Dalai Lama, exigindo que qualquer reencarnação seja descoberta em áreas tibetanas administradas pelo país.

Muitos preveem a existência de candidatos rivais no futuro: um apoiado pela China, o outro apoiado por clérigos tibetanos leais ao atual Dalai Lama.

"Mais ninguém tem autoridade para interferir"

Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama, assumiu o seu papel em 1940. Fugiu do Tibete em 1959, na sequência de uma revolta falhada contra o domínio chinês, e vive desde então em Dharamshala, na Índia, onde ajudou a estabelecer um governo democrático no exílio, defendendo simultaneamente a autonomia tibetana.

Num vídeo pré-gravado, transmitido numa reunião religiosa em Dharamshala, o Dalai Lama declarou que a responsabilidade de identificar o seu sucessor cabe exclusivamente ao Gaden Phodrang Trust - uma fundação que criou em 2015 para supervisionar as questões relacionadas com o seu papel.

"Mais ninguém tem autoridade para interferir neste assunto", afirmou, reiterando que o processo deve seguir tradições de longa data. Em declarações anteriores, indicou que o seu sucessor nasceria fora da China.

O anúncio surge como resposta a um apelo global das comunidades tibetanas para a continuação da linhagem espiritual do Dalai Lama.

Penpa Tsering, presidente do governo tibetano no exílio, declarou numa conferência de imprensa que o Dalai Lama tinha aceite este pedido com "infinita compaixão".

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Tsering lançou também um aviso severo a Pequim: "Nós não só condenamos veementemente a utilização do tema da reencarnação pela República Popular da China para seu benefício político, como nunca o aceitaremos".

Tradicionalmente, a procura de um Dalai Lama reencarnado começa após a morte do titular, conduzida por monges seniores através de sinais espirituais e visões. O processo pode durar anos e a criança escolhida acaba por ser treinada para o papel.

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