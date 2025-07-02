O presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, ordenou na quarta-feira que o país suspendesse a sua cooperação com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), depois de ataques aéreos israelitas e norte-americanos terem atingido as suas principais instalações nucleares, noticiou a imprensa estatal.

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Pezeshkian segue uma lei aprovada pelo parlamento iraniano na semana passada para suspender essa cooperação, uma vez que os políticos apoiaram unanimemente a medida contra a agência, de acordo com a imprensa estatal iraniana.

O projeto de lei foi também apoiado pelo Conselho de Guardiães do Irão.

Após a aprovação da lei, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão foi encarregado de supervisionar a lei e a sua aplicação.

Embora o próprio Conselho não tenha dito nada publicamente, Pezeshkian, na sua qualidade de presidente, terá emitido uma ordem, assinalando que a lei será aplicada, mas ainda não se sabe como e em que medida.

O acordo nuclear de 2015 entre o Irão e as potências mundiais, negociado pelo então presidente dos EUA, Barack Obama, permitiu ao Irão enriquecer urânio até 3,67% - o suficiente para abastecer uma central nuclear, mas muito abaixo do limiar de 90% necessário para o urânio de qualidade para armas.

Também reduziu drasticamente as reservas de urânio do país, limitou a utilização de centrifugadoras e confiou na AIEA para supervisionar o cumprimento do acordo por Teerão através de uma supervisão adicional.

Mas o presidente dos EUA, Donald Trump, no seu primeiro mandato em 2018, retirou unilateralmente Washington do acordo, insistindo que não era suficientemente duro e não abordava o programa de mísseis do Irão ou o seu apoio a grupos militantes no Médio Oriente em geral. Este facto desencadeou anos de tensões, incluindo ataques no mar e em terra.

O Irão tem vindo a enriquecer até 60%, um pequeno passo técnico que o afasta dos níveis de qualidade para armas. Tem também reservas suficientes para construir várias bombas nucleares, se assim o desejar.

Há muito que o Irão insiste que o seu programa nuclear tem fins pacíficos, mas a AIEA, os serviços secretos ocidentais e outros afirmam que Teerão tinha um programa de armamento organizado até 2003.

Teerão vai reiniciar o enriquecimento de urânio?

Entretanto, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, afirmou que o Irão poderá reiniciar o enriquecimento de urânio numa "questão de meses".

"As capacidades de que dispõem estão lá. Podem ter,... numa questão de meses, diria eu, algumas cascatas de centrifugadoras a rodar e a produzir urânio enriquecido", disse Grossi numa entrevista à CBS News no sábado.

"Mas, como eu disse, falando francamente, não se pode afirmar que tudo desapareceu e que não há nada lá".

Entretanto, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse no domingo que as sanções contra o Irão podem ser levantadas se o país concordar em avançar de forma pacífica.

"Nós temos as sanções. Mas se eles fizerem o que têm de fazer, se conseguirem ser pacíficos e se nos mostrarem que não vão causar mais danos, eu revogá-las-ia, e isso faria uma grande diferença", disse Trump à Fox News.

Trump explicou que recusou o pedido de enriquecimento de urânio do Irão durante as negociações, afirmando: "Eu não teria deixado que isso acontecesse", e depois justificou o bombardeamento da central nuclear iraniana dizendo que "o Irão não pode ter a arma nuclear, e eles estavam a semanas de a ter".

A 22 de junho, os EUA lançaram vários ataques conjuntos com Israel contra três instalações nucleares iranianas: Fordow, Natanz e Isfahan. Trump afirmou que as instalações foram "totalmente destruídas" e que os ataques fizeram recuar o programa nuclear iraniano "em décadas".