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Navio da Polícia Marítima Portuguesa, ao serviço da Frontex, naufraga ao largo de Lesbos

Frontex
Frontex Direitos de autor  Santi Palacios/AP
Direitos de autor Santi Palacios/AP
De euronews com RES-MEDIA e EBU
Publicado a Últimas notícias
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Um navio da Polícia Marítima Portuguesa, ao serviço da Frontex, naufragou ao largo de Lesbos, na Grécia. A tripulação está a salvo.

Uma embarcação da Frontex, da Polícia Marítima Portuguesa, afundou-se ao largo de Lesbos depois de embater num recife.

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De acordo com as primeiras informações, trata-se de uma embarcação da Polícia Marítima que efetua patrulhas sob a égide da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), com o objetivo de localizar estrangeiros desaparecidos.

A embarcação transportava cinco tripulantes portugueses e um "oficial de ligação" grego. Todos embarcaram num bote salva-vidas e foram resgatados pouco depois por uma embarcação da guarda costeira grega que foi em seu auxílio.

O naufrágio ocorreu na zona marítima a noroeste de Lesbos, por volta das 6:00 da tarde, de segunda-feira, numa operação de resgate e procura de quatro migrantes que despareceram de uma embarcação que se encontrava à deriva, com 36 pessoas a bordo, na região de Lapsarna, entre a Turquia e a Grécia.

As condições climatéricas na zona eram bastante adversas.

*Nota (15/07/2025): Corrigido "Guarda Costeira Portuguesa" para Polícia Marítima Portuguesa.

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