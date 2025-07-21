A Faixa de Gaza registou no domingo o dia mais mortífero para quem procura ajuda em mais de 21 meses de guerra, com pelo menos 85 palestinianos mortos quando tentavam obter alimentos, segundo as autoridades médicas locais.

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As mortes registadas ocorreram no momento em que os militares israelitas emitiram ordens de evacuação para partes do centro de Gaza, uma das poucas zonas onde raramente operam no terreno e onde estão sediadas muitas organizações de ajuda internacional.

Um grupo de ajuda humanitária disse que vários dos seus escritórios tinham recebido ordens de evacuação imediatas.

O maior número de mortos registou-se no norte de Gaza, onde a situação é particularmente desesperante. Pelo menos 70 palestinianos foram mortos quando tentavam chegar à ajuda que entrava pela passagem de Zikim com Israel, disse Zaher al-Waheidi, chefe do departamento de registos do Ministério da Saúde de Gaza.

O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas declarou que 25 camiões com ajuda tinham entrado para assistir "comunidades em situação de fome" quando depararam com uma multidão.

"De repente, os tanques cercaram-nos e encurralaram-nos, enquanto choviam tiros e ataques. Ficámos encurralados durante cerca de duas horas", disse Ehab Al-Zei, que estava à espera de farinha e disse que não comia pão há 15 dias.

"Nunca mais voltarei. Deixem-nos morrer de fome, é melhor".

Nafiz Al-Najjar, que ficou ferido, disse que os tanques e os drones atacaram as pessoas "aleatoriamente" e que viu o seu primo e outras pessoas serem mortos a tiro.

As forças armadas israelitas afirmaram que os soldados dispararam contra uma concentração de milhares de palestinianos no norte de Gaza que representavam uma ameaça e que tinham conhecimento de algumas baixas.

O exército israelita sublinhou que os números comunicados pelas autoridades em Gaza eram muito superiores aos apurados na investigação inicial e acusou os militantes do Hamas de criarem o caos.