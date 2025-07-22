Espanhola Juana Rivas entrega filho mais novo ao pai após batalha judicial de mais de uma década

Juana Rivas, a mãe de Granada conhecida pelo seu prolongado conflito judicial sobre a custódia dos filhos, entregou o filho mais novo, Daniel, de 11 anos, ao seu pai, o italiano Francesco Arcuri, na terça-feira, em cumprimento de uma ordem judicial irrevogável. A entrega teve lugar num momento de grande emoção, marcado pelas lágrimas de Rivas e da criança, visivelmente afetados pela separação.

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O Tribunal Constitucional rejeitou o recurso como uma última tentativa de Rivas para evitar a execução da sentença, que se baseia em decisões dos tribunais espanhol e italiano. Ambos ratificaram a guarda exclusiva a favor do pai, que exige o regresso da criança desde 2017.

A ordem, processada pelo Tribunal de Primeira Instância número 3 de Granada, ativou o mecanismo europeu de cooperação judicial para coordenar a entrega. Paralelamente, o Tribunal de Recurso de Cagliari (Itália) reafirmou a validade da guarda exclusiva anteriormente concedida a Arcuri. De acordo com a decisão do tribunal, não existem circunstâncias excecionais que justifiquem o não cumprimento das sentenças italianas, que são plenamente válidas em território espanhol.

Batalha judicial tem mais de uma década

O caso de Juana Rivas começou em 2009, quando denunciou Arcuri por maus-tratos que, na altura, foi condenado a três meses de prisão e a uma medida cautelar. Anos mais tarde reataram a relação, tiveram o segundo filho, Daniel, e instalaram-se em Itália. Em 2016, Rivas regressou a Espanha com os filhos e apresentou novas queixas por violência de género, que foram arquivadas pelo sistema judicial italiano.

Desde então, o conflito judicial pela guarda dos filhos tem sido constante. Em 2018, Rivas foi condenada a cinco anos de prisão por rapto de menores por se ter recusado a devolver os filhos. A sentença provocou uma ampla mobilização social e culminou com um perdão parcial do governo espanhol em 2021.

No entanto, a última decisão conjunta das autoridades judiciais espanholas e italianas, juntamente com a recusa do Tribunal Constitucional em aceitar novos recursos, obrigou Rivas a entregar a criança.

Rivas tem denunciado repetidamente a falta de uma perspetiva de género no tratamento judicial do seu caso. No entanto, os tribunais insistem que as decisões foram tomadas no interesse superior da criança e em conformidade com as normas internacionais em matéria de custódia.