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Espanhola Juana Rivas entrega filho mais novo ao pai após batalha judicial de mais de uma década

Juana Rivas, imagens de "RTVE".
Juana Rivas, imagens de "RTVE". Direitos de autor  Euronews
Direitos de autor Euronews
De Christina Thykjaer & Euronews en español
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O tribunal superior rejeitou o pedido dos advogados da mãe de Granada por falta de competência. Por conseguinte, Juana Rivas terá de entregar o filho de 11 anos ao pai, que tenciona levá-lo para Itália.

Juana Rivas, a mãe de Granada conhecida pelo seu prolongado conflito judicial sobre a custódia dos filhos, entregou o filho mais novo, Daniel, de 11 anos, ao seu pai, o italiano Francesco Arcuri, na terça-feira, em cumprimento de uma ordem judicial irrevogável. A entrega teve lugar num momento de grande emoção, marcado pelas lágrimas de Rivas e da criança, visivelmente afetados pela separação.

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O Tribunal Constitucional rejeitou o recurso como uma última tentativa de Rivas para evitar a execução da sentença, que se baseia em decisões dos tribunais espanhol e italiano. Ambos ratificaram a guarda exclusiva a favor do pai, que exige o regresso da criança desde 2017.

A ordem, processada pelo Tribunal de Primeira Instância número 3 de Granada, ativou o mecanismo europeu de cooperação judicial para coordenar a entrega. Paralelamente, o Tribunal de Recurso de Cagliari (Itália) reafirmou a validade da guarda exclusiva anteriormente concedida a Arcuri. De acordo com a decisão do tribunal, não existem circunstâncias excecionais que justifiquem o não cumprimento das sentenças italianas, que são plenamente válidas em território espanhol.

Batalha judicial tem mais de uma década

O caso de Juana Rivas começou em 2009, quando denunciou Arcuri por maus-tratos que, na altura, foi condenado a três meses de prisão e a uma medida cautelar. Anos mais tarde reataram a relação, tiveram o segundo filho, Daniel, e instalaram-se em Itália. Em 2016, Rivas regressou a Espanha com os filhos e apresentou novas queixas por violência de género, que foram arquivadas pelo sistema judicial italiano.

Desde então, o conflito judicial pela guarda dos filhos tem sido constante. Em 2018, Rivas foi condenada a cinco anos de prisão por rapto de menores por se ter recusado a devolver os filhos. A sentença provocou uma ampla mobilização social e culminou com um perdão parcial do governo espanhol em 2021.

No entanto, a última decisão conjunta das autoridades judiciais espanholas e italianas, juntamente com a recusa do Tribunal Constitucional em aceitar novos recursos, obrigou Rivas a entregar a criança.

Rivas tem denunciado repetidamente a falta de uma perspetiva de género no tratamento judicial do seu caso. No entanto, os tribunais insistem que as decisões foram tomadas no interesse superior da criança e em conformidade com as normas internacionais em matéria de custódia.

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