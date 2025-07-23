Pelo menos dez mortos em incêndio florestal na Turquia

O ministro turco da Agricultura e Florestas, İbrahim Yumaklı, informou que dez pessoas perderam a vida enquanto respondiam a um incêndio florestal em Seyitgazi, na área metropolitana de Eskişehir.

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Cinco dos que perderam a vida eram sapadores florestais e cinco eram voluntários da Associação de Busca e Salvamento (AKUT). Outras 14 pessoas ficaram feridas e estão a receber tratamento.

Das informações recolhidas até ao momento, 19 sapadores florestais e cinco membros da AKUT que tentavam intervir no incêndio foram apanhados pelas chamas com a mudança repentina do vento.

As equipas estão a tentar controlar as chamas, apagando pequenos incêndios em vários pontos da região.

O ministro lembrou ainda que as temperaturas deverão subir a partir de quinta-feira: "Peço mais uma vez aos nossos 86 milhões de cidadãos que sejam sensíveis e extremamente cuidadosos".

A Turquia enfrenta frequentemente incêndios florestais nos meses de verão, quando as temperaturas são mais altas. Especialmente na Anatólia Central, nas regiões do Egeu e do Mediterrâneo, os incêndios causados pela seca, pelo vento e pelas altas temperaturas ameaçam tanto a vida natural como a vida humana. Em 2021, grandes incêndios florestais destruíram centenas de milhares de hectares de terra e deixaram marcas profundas no país.

Já este ano, num incêndio em Esmirna no início de julho, registaram-se duas vítimas mortais.

A perda de vidas das equipas que responderam ao incêndio desta quarta-feira mostrou, mais uma vez, os elevados riscos enfrentados pelo pessoal e pelos voluntários envolvidos na resposta a catástrofes. Os peritos alertam para o facto de estes incêndios estarem a tornar-se mais frequentes e mais destrutivos devido às alterações climáticas.