O atirador que matou quatro pessoas num edifício de escritórios em Manhattan, antes de se suicidar, afirmou numa nota que sofria de uma doença cerebral ligada aos desportos de contacto e que estava a tentar atingir a sede da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL), mas apanhou o elevador errado, disseram as autoridades na terça-feira.

Os investigadores acreditam que Shane Tamura, de Las Vegas, estava a tentar chegar aos escritórios da NFL, depois de ter disparado contra várias pessoas no átrio do edifício da 345 Park Avenue, na segunda-feira, mas entrou no elevador errado, disse o presidente da Câmara, Eric Adams.

Quatro pessoas foram mortas, incluindo um agente da polícia de Nova Iorque que estava de folga, Didarul Islam.

Tamura, que jogou futebol americano no liceu da Califórnia há quase duas décadas, mas nunca jogou na NFL, tinha um historial de doença mental, segundo a polícia.

Uma nota de três páginas encontrada na sua carteira sugeria que ele tinha uma queixa contra a NFL, alegando que sofria de encefalopatia traumática crónica (CTE).

A doença cerebral degenerativa tem sido associada a concussões e outros traumatismos cranianos repetidos, comuns em desportos de contacto como o futebol americano, mas só pode ser diagnosticada após a morte de alguém.

De acordo com o departamento de polícia, no bilhete, Tamura pedia repetidamente desculpa e solicitava que o seu cérebro fosse estudado para detetar CTE.

O bilhete também fazia referência ao ex-jogador da NFL Terry Long, que foi diagnosticado com CTE, e à maneira como Long se matou em 2005.

A nota acusava a NFL de ocultar os perigos para o cérebro dos jogadores em nome do lucro.

A NFL negou durante muito tempo a ligação entre o futebol americano e a CTE, mas reconheceu a ligação em 2016, num testemunho perante o Congresso, e pagou mais de 1,4 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros) a jogadores reformados para resolver queixas relacionadas com concussões.

O comissário da NFL, Roger Goodell, chamou o tiroteio de "um ato indescritível de violência em nosso prédio", dizendo que estava profundamente grato aos policiais que responderam e ao policial que deu sua vida para proteger os outros.

Goodell disse num memorando ao pessoal que um funcionário da liga ficou gravemente ferido no ataque e foi hospitalizado em estado estável.

Viagem pelo país

Os investigadores descobriram que Tamura atravessou o país de carro nos últimos dias e entrou na cidade de Nova Iorque pouco antes do tiroteio, disse a Comissária da Polícia Jessica Tisch.

Um vídeo de vigilância mostrou o atirador a sair de um BMW estacionado em dois lugares na segunda-feira à noite com uma espingarda, atravessando depois uma praça e entrando no arranha-céus de Park Avenue, onde se situa a empresa de investimentos Blackstone e outras empresas.

Na terça-feira, o edifício estava fechado, exceto para os investigadores.

De seguida, disparou tiros para o átrio, matando um agente da polícia de Nova Iorque que estava de folga e atingindo uma mulher que tentou abrigar-se, disse Tisch.

De seguida, dirigiu-se para o banco dos elevadores, disparando contra um guarda que se encontrava no balcão de segurança e contra outro homem que se encontrava no átrio, disse o comissário.

"Parece que primeiro passou pelo agente e depois virou-se para a direita, viu-o e disparou vários tiros", disse Adams numa entrevista televisiva.

Tamura apanhou um elevador para os escritórios do 33º andar da empresa proprietária do edifício, Rudin Management, e disparou e matou uma pessoa nesse andar.

Em seguida, ele atirou e se matou, disse o comissário.

A Blackstone confirmou que um dos seus empregados, o executivo do sector imobiliário Wesley LePatner, estava entre os mortos. O agente de segurança Aland Etienne também morreu, de acordo com um sindicato local.

O agente morto era um imigrante do Bangladesh

Didarul Islam, de 36 anos, era agente da polícia de Nova Iorque há mais de três anos e era imigrante do Bangladesh, declarou Tisch numa conferência de imprensa.

O seu corpo foi coberto com a bandeira do Departamento de Polícia de Nova Iorque, enquanto era transportado do hospital para uma ambulância, com os seus colegas oficiais em sentido.

"Ele estava a fazer o trabalho que lhe pedimos para fazer. Ele colocou-se em perigo. Fez o derradeiro sacrifício", disse Tisch.

"Morreu como viveu: um herói".