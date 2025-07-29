Pelo menos dois mortos e três feridos em tiroteio num casino no Estado norte-americano do Nevada

Pelo menos duas pessoas foram mortas a tiro e três outras foram hospitalizadas na sequência de um tiroteio ocorrido na manhã de segunda-feira num casino em Reno, informaram as autoridades à agência noticiosa AP.

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O atirador que abriu fogo à saída do casino Grand Sierra Resort disparou sobre várias pessoas antes de ser detido, informou a polícia.

"Os agentes localizaram imediatamente o suspeito, altura em que ocorreu um tiroteio com a polícia", disse a polícia num comunicado.

"O suspeito foi detido e transportado para um hospital local. A condição do suspeito é desconhecida neste momento. Não há nenhuma ameaça contínua conhecida para o público".

As condições das vítimas também não eram imediatamente conhecidas, disse o porta-voz da polícia de Reno, Chris Johnson.

Caroline Ackerman, porta-voz do Renown Regional Medical Centre, disse que o serviço de urgência do hospital recebeu vários pacientes com ferimentos de bala.

Polícia responde a tiroteio fora do Grand Sierra Resort em Reno, 28 de julho de 2025. Andy Barron/AP

O tiroteio foi registado pelas 7:30 de segunda-feira, no exterior.

Há mais de um ano, dois homens foram acusados de matar a tiro outro homem que estava hospedado no hotel, em janeiro de 2024.

A polícia de Reno avisou os residentes para se afastarem do local. Vários veículos de emergência, incluindo várias ambulâncias, responderam no exterior do casino.

O Grand Sierra afirma ter o maior casino do norte do Nevada e situa-se apenas a alguns quarteirões do Aeroporto Internacional de Reno-Tahoe.

É também um dos edifícios mais altos da cidade, com cerca de 2.000 quartos de hotel.

No ano passado, o presidente Donald Trump realizou um comício de campanha no salão de festas principal do resort.

"O meu coração parte-se pelas vítimas, pelas suas famílias e por toda a nossa comunidade. Reno é forte - mas não somos imunes à epidemia de violência armada que assola esta nação", disse Devon Reese, membro do conselho municipal, numa publicação nas redes sociais.