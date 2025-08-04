Uma fundação dos Países Baixos que representa futebolistas lançou uma ação judicial coletiva contra a FIFA e cinco federações de futebol, alegando que os regulamentos relativos às transferências reduziram ilegalmente os rendimentos dos jogadores durante mais de duas décadas.

A Justice for Players, o grupo por detrás da ação judicial, anunciou esta segunda-feira que os futebolistas profissionais masculinos e femininos que jogaram em clubes da União Europeia ou do Reino Unido desde 2002 podem participar no processo.

A ação visa a FIFA e as federações de futebol dos Países Baixos, França, Alemanha, Bélgica e Dinamarca.

De acordo com a fundação, as regras da FIFA sobre rescisões de contratos e transferências de jogadores violam as leis da União Europeia (UE) em matéria de concorrência e livre circulação de trabalhadores, uma alegação reforçada por um acórdão do Tribunal de Justiça Europeu (TJE) no ano passado.

"As estimativas preliminares indicam que o número de futebolistas afetados pode ascender a cerca de 100 mil jogadores", declarou a fundação em comunicado.

"Todos os jogadores profissionais de futebol perderam um montante significativo dos seus rendimentos devido aos regulamentos ilegais da FIFA", acrescentou a sua presidente Lucia Melcherts.

"O sistema anterior e mesmo o atual favorecem indevidamente a FIFA, que tem demasiado poder unilateral. Em qualquer outra profissão, as pessoas podem mudar de emprego voluntariamente", explicou.

O processo judicial tem origem na decisão do Tribunal de Justiça Europeu no caso do antigo jogador do Real Madrid, Arsenal e Chelsea, Lassana Diarra, que assinou pelo Lokomotiv de Moscovo em 2013 e rescindiu o contrato antecipadamente devido a alegadas disputas salariais.

A FIFA e o Tribunal Arbitral do Desporto deram razão ao clube e condenaram Diarra a pagar uma indemnização de 10,5 milhões de euros. Diarra argumentou que as regras da FIFA tinham dificultado a procura de um novo clube, uma vez que qualquer novo empregador seria responsável pelo pagamento da indemnização.

O Tribunal de Justiça da União Europeia considerou que estas regras eram contrárias ao direito comunitário da concorrência. Alguns comentadores compararam o acórdão com o acórdão Jean-Marc Bosman de 1995, que pôs fim às taxas de transferência para os jogadores cujos contratos terminavam na UE.

O acórdão Diarra ainda não conduziu a mudanças sistémicas no mercado mundial das transferências de jogadores de futebol, que movimenta mais de 8,6 mil milhões de euros por ano.

A Justice for Players citou uma análise económica da empresa de consultoria Compass Lexecon, que estima que os jogadores afetados ganharam, em média, menos 8% ao longo das suas carreiras devido aos regulamentos contestados.