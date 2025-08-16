Cronologia da cimeira de Trump e Putin no Alasca em fotos

A chegada de Trump

O Presidente dos EUA, Donald Trump, chegou a Anchorage, no Alasca, depois de embarcar no Air Force One para um voo de sete horas desde Washington.

Trump chegou à Base Conjunta Elmendorf-Richardson, o local escolhido para a tão esperada reunião, pouco antes de o avião do seu homólogo russo, Vladimir Putin, aterrar.

O Presidente Donald Trump chega no Air Force One, sexta-feira, 15 de agosto de 2025, à Base Conjunta Elmendorf-Richardson, no Alasca, para se encontrar com o Presidente russo

A base foi em tempos um ativo militar crucial dos EUA, encarregado de vigiar a União Soviética durante a Guerra Fria, e raramente recebe visitantes não militares, quanto mais dois presidentes em exercício.

A chegada de Putin

Putin chegou para a sua reunião de alto risco com Trump, depois de ter embarcado no jato presidencial russo durante cerca de nove horas desde a capital Moscovo.

O líder russo trouxe na sua viagem vários altos funcionários, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov, e o seu principal conselheiro para a política externa, Yuri Ushakov.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chega na sexta-feira, 15 de agosto de 2025, à Base Conjunta Elmendorf-Richardson, no Alasca, para se reunir com o presidente Trump

Fazem parte de uma comitiva acordada com Trump, à qual se juntam também o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o enviado especial Steve Witkoff.

O aperto de mão

Ambos os líderes desembarcaram dos seus aviões ao mesmo tempo e percorreram as passadeiras vermelhas, que se cruzavam no meio, antes de um último trecho que conduzia a um pequeno palco com a inscrição "Alaska 2025".

Trump, que fez o percurso mais curto a partir do seu avião, chegou ao ponto de encontro no tapete vermelho onde aguardava Putin. O Presidente dos EUA foi fotografado a sorrir para Putin que se aproximava à distância e até lhe ofereceu três pequenas explosões de aplausos antes do encontro.

O presidente Donald Trump cumprimenta o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na sexta-feira, 15 de agosto de 2025, na Base Conjunta Elmendorf-Richardson, no Alasca

Trump cumprimentou Putin calorosamente - apesar do seu típico aperto de mão ao estilo "puxa e puxa" - dando várias palmadinhas nos ombros do seu homólogo antes de se virar para as câmaras para uma pequena sessão fotográfica.

Em seguida, os dois aproximaram-se do palco onde posaram para mais algumas fotografias enquanto os meios de comunicação social americanos presentes no local lhes lançavam perguntas. Depois, ambos entraram no veículo presidencial de Trump - com o nome de código "The Beast" - onde foram fotografados a partilhar uma gargalhada e um sorriso, enquanto eram conduzidos juntos para o local da cimeira.

Conversas à porta fechada

Os líderes entraram então no local da cimeira na base, onde se juntaram às suas delegações.

Os meios de comunicação social foram brevemente autorizados a entrar na sala para tirar fotografias antes de os líderes iniciarem as conversações.

Trump encontra-se com Putin. À esquerda, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov, e o segundo a contar da direita, secretário de Estado Marco Rubio

As conversações duraram cerca de duas horas e meia e, apesar de não ter havido qualquer avanço, Putin e Trump afirmam ter chegado a acordo sobre uma base comum sobre a qual poderá ser estabelecida uma potencial via de paz.

Os dois líderes descreveram a sua reunião como altamente construtiva e respeitosa.

Conferência de imprensa

Os dois presidentes dirigiram-se depois aos meios de comunicação social numa conferência de imprensa conjunta de pouco menos de 15 minutos, na qual apresentaram um resumo das suas conversações.

O Presidente Donald Trump aperta a mão do Presidente russo Vladimir Putin durante uma conferência de imprensa conjunta na Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alasca

Os dois presidentes concordaram que são necessárias mais negociações nas próximas semanas para aproveitar a dinâmica estabelecida na Cimeira do Alasca, tendo o Presidente Putin sugerido Moscovo como local para a próxima reunião.

O Presidente Putin sugeriu que Moscovo fosse o local da próxima reunião. Trump riu-se e disse: "Essa é interessante, não sei, vou ser pressionado, mas estou a ver que pode acontecer".