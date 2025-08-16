Manifestantes opõem-se à cimeira de Trump com Putin no Alasca

PUBLICIDADE

Os manifestantes reuniram-se num parque em Anchorage, na sexta-feira, em apoio à Ucrânia, desfraldando uma grande bandeira ucraniana e gritando "Paz para a Ucrânia", enquanto o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o Presidente russo, Vladimir Putin, mantinham conversações frente a frente.

A cimeira de alto risco no Alasca pode determinar a trajetória da guerra na Ucrânia e o destino da segurança europeia.

A cimeira dá a Trump a oportunidade de provar que é um mestre dos negócios e um pacificador global. Para Putin, é uma oportunidade de negociar um acordo que cimentaria os ganhos da Rússia. O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e os líderes europeus não foram convidados a participar nas conversações.

A reunião poderá ter implicações de grande alcance, com os governos estrangeiros a observarem atentamente.

"Não creio que qualquer solução sem o contributo dos ucranianos vá acabar com a guerra de uma forma justa e equitativa", disse Peter Casey, residente em Anchorage.

"Penso que Trump e Putin querem fazer um acordo que os beneficie e que não ponha um fim justo ao conflito", acrescentou.

Muitos residentes de Anchorage questionam as motivações de Putin nestas conversações, argumentando que há muito tempo que este tem demonstrado um padrão de apenas perseguir os seus interesses. Acreditam também que um tratado de paz, no caso de Trump conseguir eventualmente mediar um cessar-fogo, significa muito pouco.

"Putin não quer a paz. Ele quer a Ucrânia e tudo o que não o afaste da Ucrânia não trará a paz, porque ele não vai parar", disse Blake Severson.

"Assinámos tratados de paz, a Chechénia assinou um tratado de paz, a Geórgia assinou um tratado de paz, a Ucrânia assinou um tratado de paz. E a Rússia está a invadir esses países há 11 anos".

Severson acrescentou que "um acordo de paz não vai fazer nada para travar Putin", afirmando que a única forma de contrariar Putin é "sangrar o nariz e lutar contra a sua agressão".

Muitos também criticaram Trump por ter convidado Putin para estas conversações nos Estados Unidos, sublinhando que era altamente inapropriado ser anfitrião de um homem procurado pelo Tribunal Penal Internacional.

"Gostava que eles não estivessem aqui", disse Julie, "acho que convidar um ditador e um criminoso de guerra para solo americano é um pouco demais".

Julie considera que a comunicação direta entre Trump e o seu homólogo russo é uma boa iniciativa que pode reduzir o fosso e aproximar Kiev e Moscovo da paz.

No entanto, manteve-se cautelosa, observando que Trump fez muitas promessas no passado que ainda não cumpriu.

"Penso que Trump fez muitas promessas durante a sua campanha de que iria acabar com a guerra rapidamente, em 24 horas, se bem me lembro. E ele precisa de mostrar que está a fazer alguma coisa em relação a isso, e por isso tem de fazer alguma coisa", acrescentou Julie.

As conversações, que tiveram lugar na Base Conjunta Elmendorf-Richardson, duraram cerca de duas horas e meia. Os dois líderes afirmaram, numa conferência de imprensa após as suas conversações privadas, que a reunião foi altamente construtiva.

Trump e Putin afirmaram ainda que a Cimeira do Alasca é um primeiro passo e que são necessárias mais conversações diretas no futuro para se chegar a um acordo de paz. Trump manifestou o seu desejo de que o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, participe em futuras rondas de conversações.

Ainda não se sabe quando poderá ter lugar a próxima ronda de conversações entre os líderes, mas as autoridades dizem que é provável que aconteça "em breve". O líder russo sugeriu Moscovo como local para a próxima reunião durante uma conferência de imprensa conjunta com Trump após o seu encontro, ao que Trump disse: "Posso ver isso acontecer".