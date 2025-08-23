Ghislaine Maxwell diz que Trump 'nunca foi inapropriado com ninguém'

PUBLICIDADE

A ex-parceira do criminoso sexual Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, afirma que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "não foi inapropriado com ninguém", depois de ter sido divulgada a transcrição de uma entrevista com o tribunal no mês passado.

A administração Trump divulgou as transcrições das entrevistas que o tribunal norte-americano conduziu com Ghislaine Maxwell no mês passado, numa altura em que a administração se esforçava por se apresentar como transparente, no meio de uma forte reação adversa à recusa anterior de divulgar um conjunto de registos do caso de tráfico sexual.

Os registos mostram Maxwell a elogiar repetidamente Trump e a negar, sob interrogatório, que tivesse observado Trump envolvido em qualquer tipo de comportamento sexual.

A administração estava presumivelmente ansiosa por tornar públicas essas negações, numa altura em que o presidente tem enfrentado questões sobre uma amizade de longa data com Epstein e em que a sua administração tem sofrido um escrutínio contínuo sobre a forma como lidou com as provas do caso.

A divulgação das transcrições representa o mais recente esforço da administração Trump para reparar feridas políticas autoinfligidas, depois de ter falhado as expetativas que os seus próprios funcionários tinham criado através de teorias da conspiração e declarações ousadas que nunca se concretizaram. Ao tornarem públicos dois dias de entrevistas, os funcionários parecem estar à espera de, pelo menos temporariamente, manter afastada a raiva sustentada da base de Trump, enquanto enviam ao Congresso provas que anteriormente tinham ocultado.

Depois da sua entrevista, Maxwell foi transferida da prisão federal de baixa segurança na Florida para um campo de prisioneiros de segurança mínima no Texas, para continuar a cumprir uma pena de 20 anos pela sua condenação em 2021, sob a alegação de ter aliciado raparigas adolescentes para serem abusadas sexualmente por Epstein e ou pelos seus amigos. No seu julgamento, quatro mulheres contaram relatos sórdidos de exploração sexual de raparigas de apenas 14 anos, que descreveram ter sido vítimas de abusos na adolescência, na década de 1990 e no início da década de 2000, em casa de Epstein.

Nem os advogados de Maxwell nem o Departamento Federal de Prisões explicaram o motivo da mudança, mas um dos seus advogados, David Oscar Markus, disse num post nas redes sociais na sexta-feira que Maxwell era "inocente e nunca deveria ter sido julgada, muito menos condenada".

"Nunca foi inapropriado"

"Na verdade, nunca vi o presidente em qualquer tipo de massagem", disse Maxwell, de acordo com a transcrição. "Nunca vi o presidente num ambiente inapropriado de forma alguma. O presidente nunca foi impróprio com ninguém. Nos momentos em que estive com ele, foi um cavalheiro em todos os aspetos."

Maxwell recorda ter tido conhecimento de Trump e possivelmente tê-lo encontrado pela primeira vez em 1990, quando o seu pai, Robert Maxwell, magnata dos jornais, era proprietário do New York Daily News. Disse que tinha ido à propriedade de Trump em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Florida, por vezes sozinha, mas que não via Trump desde meados da década de 2000.

Questionada sobre se alguma vez ouviu Epstein ou qualquer outra pessoa dizer que Trump "tinha feito algo de inapropriado com massagistas" ou qualquer outra pessoa da sua órbita, Maxwell respondeu: "Absolutamente nunca, em qualquer contexto".

Maxwell foi interrogada durante dois dias, no mês passado, num tribunal da Florida. Foi-lhe dada imunidade limitada, permitindo-lhe falar livremente sem receio de ser processada por tudo o que dissesse, exceto em caso de falsas declarações.

Entretanto, na sexta-feira, o Departamento de Justiça começou a enviar ao Comité de Supervisão da Câmara os registos da investigação que o painel diz tencionar tornar públicos depois de retirar as informações sobre as vítimas.

Contatos de alto nível

O caso há muito que captava a atenção do público, em parte devido às ligações sociais do rico financeiro, ao longo dos anos, com figuras proeminentes, incluindo o príncipe André, o antigo presidente Bill Clinton e Donald Trump, que afirmou ter tido um desentendimento com Epstein há anos e muito antes de Epstein ser objeto de investigação.

Maxwell disse ao Departamento de Justiça dos EUA que Clinton era inicialmente seu amigo, e não de Epstein, e que nunca o viu receber uma massagem - nem acredita que alguma vez o tenha feito. As únicas vezes em que estiveram juntos, disse, foram as cerca de duas dúzias de vezes em que viajaram no avião de Epstein.

"Essa teria sido a única altura em que, na minha opinião, o presidente Clinton poderia ter recebido uma massagem", disse Maxwell. "E não recebeu, porque eu estava lá."

Também elogiou o príncipe Andrew da Grã-Bretanha e rejeitou como "lixo" a alegação da falecida Virginia Giuffre de que foi paga para ter uma relação com Andrew e que ele teve relações sexuais com ela na casa de Maxwell em Londres.

Maxwell procurou distanciar-se da conduta de Epstein, negando repetidamente as alegações feitas durante o julgamento sobre o seu papel. Apesar de reconhecer que, a dada altura, Epstein começou a preferir mulheres mais jovens, insistiu que nunca entendeu que isso "englobasse crianças".

"Desde que o conheci, vi que ele estava envolvido - ou amigo de - ou o que quer que seja, como queiram caraterizar, com mulheres que estavam na casa dos 20 anos", disse ao advogado. "E depois passou para mulheres com 18 anos ou mais novas. Mas nunca considerei que isso pudesse abranger um comportamento criminoso."

Epstein foi preso em 2019 por acusações de tráfico sexual, acusado de abusar sexualmente de dezenas de adolescentes, e foi encontrado morto um mês depois numa cela da prisão de Nova Iorque, no que os investigadores descreveram como um suicídio.