Após o colapso do governo do primeiro-ministro François Bayrou na noite de segunda-feira, França parece estar a caminhar para um novo período de agitação.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Com a frustração dos planos de austeridade a fervilhar, grupos de base convocaram um movimento nacional "Bloqueiem Tudo" para quarta-feira, com o objetivo de paralisar os transportes, as escolas e a vida quotidiana.

Os protestos - organizados em grande parte através dos canais do Telegram e das redes sociais - não têm uma liderança central, o que deixa as autoridades na dúvida sobre a escala e o alcance das perturbações de quarta-feira.

As mensagens que circulam na Internet exortam os apoiantes a bloquear a circular de Paris, a autoestrada urbana mais movimentada da Europa, com 1,2 milhões de veículos por dia, e até a sabotar a energia em certas estações de metro e comboio.

Outros propuseram ações simbólicas, como cobrir os jornais de extrema-direita nas bancas de jornais com jornais de esquerda.

O Governo francês está a mobilizar 80.000 polícias, temendo-se que possam participar 100.000 pessoas.

Embora já estejam a ser feitas comparações com a revolta dos Coletes Amarelos de 2018, o "Bloqueiem tudo" é menos estruturado, tendo surgido apenas este verão.

Mas o seu ímpeto online tem sido alimentado pela raiva em relação à inflação e ao que muitos vêem como uma classe política disfuncional, o impasse institucional e as medidas de austeridade anunciadas.

O presidente francês Emmanuel Macron tem agora duas opções: nomear um novo primeiro-ministro capaz de sobreviver no parlamento dividido de França, ou dissolver a Assembleia Nacional e convocar eleições antecipadas.

Parisienses preparam-se para eleições antecipadas e tumultos

Nas ruas de Paris, há quem se prepare para a segunda hipótese: Jaela, uma estudante franco-australiana que vive em Paris, diz: "Se houver eleições, não há nada a fazer: "Se houver eleições, vou votar, de certeza. Mas espero que os políticos encontrem algum tipo de compromisso".

Jean, um diretor de escola reformado, disse à Euronews: "Irei definitivamente votar. Mas para quem? Essa é uma questão que gostaria de explorar mais. Não é certamente para a extrema-direita".

"Estamos a assistir a um ódio generalizado pelo presidente. De repente, muitas pessoas começaram a odiar este homem. Não sei exatamente porquê", explicou Jean, dizendo que não apoia os protestos.

Dois grandes sindicatos, a CGT e o SUD, apoiaram a ação de quarta-feira, estando previstas greves mais amplas para 18 de setembro.

De acordo com uma sondagem da Ipsos, 46% dos franceses apoiam o movimento, sendo o apoio mais elevado entre os simpatizantes de esquerda, mas estendendo-se também a mais de metade dos eleitores de extrema-direita do Rassemblement Nacional.

Um folheto colado numa janela diz "10 de setembro, responda ao apelo nacional e junte-se à greve geral" em Paris, terça-feira, 9 de setembro de 2025, na véspera de um protesto nacional. Aurelien Morissard/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

A indignação estende-se também a vários setores profissionais. Os trabalhadores do setor da saúde e das farmácias protestam contra os cortes nos reembolsos médicos e os descontos nos medicamentos genéricos. Os seus sindicatos convocaram uma paralisação nacional para 18 de setembro.

Há cerca de 20 mil farmácias em França e, pelo menos, seis mil poderão fechar devido a estas medidas", explica Carine, uma farmacêutica que se prepara para fazer greve na próxima quinta-feira.

"Isto significa que comunidades inteiras estão a perder o acesso local a medicamentos. O governo está a ignorar a realidade da nossa profissão".

Para alguns, os protestos de quarta-feira têm como objetivo enviar um aviso aos que estão no poder. Thomas, um estudante universitário, disse que vai participar.

"Acho que está na altura de Macron e os políticos perceberem que estamos a falar a sério", disse Thomas à Euronews.

"Estamos zangados com o sistema político e com o facto de os ultra-ricos e as empresas não pagarem impostos suficientes. Entretanto, somos nós que estamos a ser chamados a fazer um esforço e a trabalhar mais".

Tal como muitos outros organizadores do movimento, não quis dizer exatamente o que o seu grupo planeava para quarta-feira.

Uma das propostas mais polémicas de Bayrou para controlar o défice público crescente do país foi a redução de dois feriados, provocando a ira de muitos cidadãos franceses.

Gérard, talhante, acredita, no entanto, que será necessário fazer compromissos.

"Penso que a maioria de nós está disposta a fazer um esforço e a trabalhar mais. Temos de acordar porque os indicadores económicos são maus. Nesta altura, não temos outra alternativa", disse à Euronews.