Publicidade

Portugal novamente fustigado por incêndios com milhares de operacionais no terreno

Um bombeiro corre com uma mangueira enquanto trabalha para extinguir um incêndio nos arredores de Sever do Vouga, uma cidade no norte de Portugal. 18 de setembro de 2024.
Um bombeiro corre com uma mangueira enquanto trabalha para extinguir um incêndio nos arredores de Sever do Vouga, uma cidade no norte de Portugal. 18 de setembro de 2024. Direitos de autor  AP Photo/Bruno Fonseca
Direitos de autor AP Photo/Bruno Fonseca
De Euronews
Publicado a
O incêndio que deflagrou esta sexta-feira pelas 11h05 em Castro Daire é o mais preocupante.

Um incêndio em Vale Abrigoso, Castro Daire, com início na manhã de hoje, mobilizava às 19h50 desta sexta-feira 484 operacionais e 148 meios terrestres, segundo informação do site da Proteção Civil.

As chamas estão a consumir uma zona de mato. O vento e a temperatura alta estão a dificultar as ações no terreno.

O alerta aconteceu pelas 11h05 para a localidade de Vale Abrigoso, na freguesia de Mezio e Moura Morta, no concelho de Castro Daire, distrito de Viseu.

Entretanto, cinco bombeiros já sofreram ferimentos ligeiros. Combatiam os incêndios que lavram esta sexta-feira em Viseu e Castro Daire.

A informação foi avançada à imprensa nacional por fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Este é, por esta altura, o maior incêndio ativo em Portugal continental que voltou a ser fustigado pelos fogos florestais. Segundo a informação disponível no site da Proteção Civil, estão em curso cinco incêndios em Portugal Continental, mobilizando às 19h50 mais de 1.300 operacionais e mais de 400 meios terrestres. Os meios aéreos foram desmobilizados por falta de luz natural.

No distrito de Viseu, lavra em Barreiros e Cepões (concelho de Viseu) outro incêndio de grandes dimensões que deflagrou também esta manhã. No combate às chamas estavam às 19h50 404 bombeiros e 135 meios terrestres

A suscitar bastante preocupação neste final de tarde de sexta-feira está igualmente um incêndio no distrito de Coimbra, mais precisamente na localidade de Póvoa de São Cosme, freguesia de Ervedal e Vila Franca da Beira, concelho de Oliveira do Hospital, onde mais de 20 pessoas já tiveram de ser retiradas de casa. Estavam destacados às 19h55, 480 operacionais, apoiados por 142 viaturas.

