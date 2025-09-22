Rússia promete respeitar acordo nuclear com os EUA mais um ano

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou esta segunda-feira que Moscovo irá aderir aos limites de armas nucleares por mais um ano, depois de o último pacto nuclear com os Estados Unidos expirar em fevereiro.

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Putin afirmou que o fim do acordo "New START" teria consequências negativas para a estabilidade global.

Numa reunião com membros do Conselho de Segurança da Rússia, Putin afirmou que a Rússia espera que os Estados Unidos sigam o exemplo de Moscovo e respeitem os limites do tratado.

O novo tratado START, assinado pelos então presidentes dos EUA e da Rússia, Barack Obama e Dmitry Medvedev, limita cada país a um máximo de 1550 ogivas nucleares e 700 mísseis e bombardeiros.

A iminência da expiração e a falta de diálogo sobre a criação de um acordo que lhe suceda têm preocupado os defensores do controlo do armamento.

Vladimir Putin presidindo a uma reunião do Conselho de Segurança no Kremlin AP Photo

O acordo prevê a realização de inspeções no local para verificar o cumprimento, mas estas têm estado inactivas desde 2020.

Em fevereiro de 2023, Putin suspendeu a participação de Moscovo no tratado, afirmando que a Rússia não podia permitir as inspeções dos EUA às suas instalações nucleares numa altura em que Washington e os seus aliados da NATO declararam abertamente como seu objetivo a derrota de Moscovo na Ucrânia.

Moscovo sublinhou, no entanto, que não se retirava totalmente do pacto e que continuaria a respeitar os limites máximos de armas nucleares estabelecidos no tratado.

Antes da suspensão, Moscovo afirmou que queria manter o tratado, apesar daquilo a que chamou abordagem "destrutiva" dos EUA ao controlo de armas.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas que era necessário preservar pelo menos alguns "indícios" de um diálogo contínuo com Washington, "por mais triste que seja a situação atual".

"Consideramos a continuação deste tratado muito importante", afirmou, descrevendo-o como o único que permanece "pelo menos hipoteticamente viável". "Caso contrário, vemos que os Estados Unidos destruíram o quadro jurídico" para o controlo de armas, acrescentou.

Em conjunto, a Rússia e os Estados Unidos são responsáveis por cerca de 90% das ogivas nucleares do mundo.

O futuro do "New START" assumiu uma importância acrescida numa altura em que a invasão em grande escala da Ucrânia por parte da Rússia colocou os dois países mais perto de um confronto direto do que em qualquer outro momento nos últimos 60 anos.

Socorristas depois de um ataque russo em Zaporíjia, Ucrânia AP Photo

Em setembro do ano passado, Putin anunciou uma revisão da doutrina nuclear de Moscovo, declarando que um ataque convencional de qualquer nação não nuclear com o apoio de uma potência nuclear seria visto como um ataque conjunto ao seu país.

A ameaça, discutida numa reunião do Conselho de Segurança da Rússia, tinha claramente como objetivo desencorajar o Ocidente de permitir que a Ucrânia atacasse a Rússia com armas de longo alcance e parece reduzir significativamente o limiar para uma potencial utilização do arsenal nuclear russo.

Putin não especificou se o documento modificado prevê uma resposta nuclear a um tal ataque.

No entanto, sublinhou que a Rússia poderia utilizar armas nucleares em resposta a um ataque convencional que representasse uma ameaça crítica à soberania, uma formulação vaga que deixa uma ampla margem de interpretação.