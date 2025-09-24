Um homem na casa dos 40 anos foi detido no sul de Inglaterra por alegado envolvimento num ataque informático que causou perturbações em vários aeroportos europeus, informaram as autoridades policiais na quarta-feira.

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A Agência Nacional do Crime do Reino Unido disse que o suspeito foi detido em West Sussex na terça-feira por suspeita de infrações que envolvem o uso indevido de computadores. Foi libertado sob fiança condicional.

"Embora esta detenção seja um passo positivo, a investigação sobre este incidente está na sua fase inicial e continua em curso", afirmou Paul Foster, diretor da unidade nacional de cibercrime da Agência Nacional contra o Crime (NCA).

"O cibercrime é uma ameaça global persistente que continua a causar perturbações significativas no Reino Unido."

Pessoas em frente a um quadro de partidas depois de um ataque informático ter causado atrasos no Aeroporto Internacional de Bruxelas em Zaventem, 20 de setembro de 2025 AP Photo

A partir da noite de sexta-feira, os aeroportos de Berlim, Bruxelas e Londres foram afetados por perturbações nos seus sistemas eletrónicos de check-in e embarque, obrigando o pessoal de terra a recorrer a cartões de embarque manuscritos ou a utilizar computadores portáteis de reserva.

O ciberataque afetou o software da Collins Aerospace, cujos sistemas ajudam os passageiros a fazer o check-in, a imprimir cartões de embarque e etiquetas de bagagem e a despachar as suas bagagens.

A empresa sediada nos Estados Unidos (EUA) referiu-se a uma "perturbação relacionada com o ciberespaço" do seu software em aeroportos "selecionados" na Europa.

Não ficou imediatamente claro quem poderia estar por detrás do ciberataque, mas os especialistas afirmaram que poderiam ser piratas informáticos, organizações criminosas ou atores estatais.

Perturbações durante vários dias

O caos nos horários dos voos prolongou-se até segunda-feira, com o Aeroporto de Bruxelas a ser aparentemente o mais afetado, obrigando as companhias aéreas a cancelar cerca de 140 voos que deveriam partir nesse dia.

Na segunda-feira, a Brussels Airlines continuava a efetuar apenas o check-in e o embarque manuais.

No início da semana, outros aeroportos também aconselharam os passageiros a verificar o estado dos seus voos antes de se deslocarem ao aeroporto e a utilizar métodos de registo alternativos.

Uma mensagem contínua no sítio web do aeroporto de Berlim-Brandemburgo dizia o seguinte: "Devido a uma falha no sistema de um fornecedor de serviços, os tempos de espera são mais longos. Por favor, utilize o check-in online, o check-in self-service e o serviço de entrega rápida de bagagem".

Pessoas na fila do aeroporto de Heathrow depois de os voos terem sido atrasados e cancelados na sequência de um ciberataque, 20 de setembro de 2025 AP Photo

O aeroporto estava a enfrentar um número de passageiros superior ao habitual devido à Maratona de Berlim, o que contribuiu para os atrasos.

Uma mensagem publicada no sítio web do aeroporto de Heathrow, na segunda-feira, referia que o trabalho continuava a ser feito para resolver e recuperar da falha do sistema que afetou o check-in.

"Pedimos desculpa a todos aqueles que sofreram atrasos, mas trabalhando em conjunto com as companhias aéreas, a grande maioria dos voos continuou a operar", lê-se na mensagem.

A empresa norte-americana de segurança na nuvem NETSCOUT afirmou que foram registados mais de 8 milhões de ciberataques no primeiro semestre deste ano, sendo a Europa um dos continentes mais afetados.

A Inteligência Artificial (IA) está a impulsionar os ciberataques e é utilizada pelos Estados e pelos hacktivistas para violar a segurança em várias frentes, espalhando os ataques por vários fornecedores de Internet (IP) para evitar a deteção, disse a empresa.