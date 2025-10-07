Encontrados corpos dos quatro desaparecidos no desabamento de um edifício em Madrid

Um edifício em construção desmoronou-se esta terça-feira no centro de Madrid, na rua Hileras, no bairro de Ópera, obrigando a mobilizar 18 corporações de bombeiros para o local.

De acordo com os serviços de emergência, foram recuperados os corpos de quatro vítimas mortais dos escombros. Os falecidos são uma funcionária administrativa e três operários que estavam a trabalhar nas obras do edifício. A mulher foi identificada como Laura e os três operários identificados como Dambéle, Alfa e Jorge, originários do Mali, Guiné e Equador, com idades entre 30 e 50 anos, todos trabalhadores da construtora ANKA.

Além dos mortos, o desabamento do edifício deixou três pessoas feridas. A presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, também se deslocou ao local.

Fontes da Câmara Municipal e dos Bombeiros confirmaram à RTVE que uma laje de betão com cerca de oito toneladas caiu do sexto andar durante obras de remodelação. Os bombeiros continuam no local para trabalhos de limpeza e remoção de escombros.

Os habitantes dos edifícios adjacentes e os que estão em frente ao edifício que se desmoronou podem entrar e sair das suas casas, acompanhados pela Polícia Municipal.

Causas do colapso ainda estão a ser investigadas

O delegado do governo espanhol na capital, Francisco Martín Aguirre, confirmou que as autoridades continuam a investigar a causa do desabamento. Por se tratar de um acidente de trabalho, a Polícia Judicial da Polícia Municipal de Madrid tem a seu cargo a investigação.

De acordo com informações do Registo de Edifícios e Construções da Câmara Municipal de Madrid, o imóvel recebeu uma inspeção técnica “desfavorável” nos últimos relatórios de 2012 e 2022.

Segundo o registo, o edifício foi construído em 1965, tem seis andares e uma cave, com um total de 6.745 metros quadrados. De acordo com o presidente da autarquia de Madrid, as obras tinham a documentação necessária e as licenças correspondentes. O local estava a ser remodelado para se tornar um hotel.

Fonte de Anka Obras confirmou que, no momento do desabamento, havia 40 operários dentro do edifício. "O que desabou tem o tamanho de um quarto", esclareceu a mesma fonte.