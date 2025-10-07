Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Encontrados corpos dos quatro desaparecidos no desabamento de um edifício em Madrid

Desabamento de um edifício em Madrid
Desabamento de um edifício em Madrid Direitos de autor  Emergencias Madrid vía X
Direitos de autor Emergencias Madrid vía X
De Christina Thykjaer & Euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Um edifício em obras desabou na terça-feira na rua Hileras, perto da Ópera, deixando pelo menos quatro mortos. Os bombeiros enviaram 18 equipas. O edifício obteve uma inspeção técnica "desfavorável" em 2012 e 2022.

Um edifício em construção desmoronou-se esta terça-feira no centro de Madrid, na rua Hileras, no bairro de Ópera, obrigando a mobilizar 18 corporações de bombeiros para o local.

De acordo com os serviços de emergência, foram recuperados os corpos de quatro vítimas mortais dos escombros. Os falecidos são uma funcionária administrativa e três operários que estavam a trabalhar nas obras do edifício. A mulher foi identificada como Laura e os três operários identificados como Dambéle, Alfa e Jorge, originários do Mali, Guiné e Equador, com idades entre 30 e 50 anos, todos trabalhadores da construtora ANKA.

Além dos mortos, o desabamento do edifício deixou três pessoas feridas. A presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, também se deslocou ao local.

Fontes da Câmara Municipal e dos Bombeiros confirmaram à RTVE que uma laje de betão com cerca de oito toneladas caiu do sexto andar durante obras de remodelação. Os bombeiros continuam no local para trabalhos de limpeza e remoção de escombros.

Os habitantes dos edifícios adjacentes e os que estão em frente ao edifício que se desmoronou podem entrar e sair das suas casas, acompanhados pela Polícia Municipal.

Causas do colapso ainda estão a ser investigadas

O delegado do governo espanhol na capital, Francisco Martín Aguirre, confirmou que as autoridades continuam a investigar a causa do desabamento. Por se tratar de um acidente de trabalho, a Polícia Judicial da Polícia Municipal de Madrid tem a seu cargo a investigação.

De acordo com informações do Registo de Edifícios e Construções da Câmara Municipal de Madrid, o imóvel recebeu uma inspeção técnica “desfavorável” nos últimos relatórios de 2012 e 2022.

Segundo o registo, o edifício foi construído em 1965, tem seis andares e uma cave, com um total de 6.745 metros quadrados. De acordo com o presidente da autarquia de Madrid, as obras tinham a documentação necessária e as licenças correspondentes. O local estava a ser remodelado para se tornar um hotel.

Fonte de Anka Obras confirmou que, no momento do desabamento, havia 40 operários dentro do edifício. "O que desabou tem o tamanho de um quarto", esclareceu a mesma fonte.

