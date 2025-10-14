Serviços Secretos do Reino Unido alertam deputados para ameaça de espionagem da China, Rússia e Irão

O serviço de espionagem interno do Reino Unido, MI5, alertou os deputados do país que espiões da China, da Rússia e do Irão estão a visá-los numa tentativa de minar a democracia britânica.

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De acordo com as orientações de segurança emitidas pela agência na segunda-feira, os espiões podem tentar recolher informações dos deputados e do seu pessoal através de chantagem, ataques de phishing e estabelecimento de relações duradouras com eles.

Os políticos devem também ter cuidado com as tentativas de exploração online e durante as viagens ao estrangeiro, bem como com os donativos financeiros como forma de obter acesso e influência, alertou o MI5.

O Reino Unido é alvo de interferência estrangeira estratégica a longo prazo e de espionagem por parte de elementos dos Estados russo, chinês e iraniano, que utilizam tácticas diferentes, afirmou.

"Quando os Estados estrangeiros roubam informações vitais do Reino Unido ou manipulam os nossos processos democráticos, não só prejudicam a nossa segurança a curto prazo, como também corroem os alicerces da nossa soberania e a nossa capacidade de proteger os interesses dos nossos cidadãos", afirmou o diretor-geral do MI5, Ken McCallum, em comunicado.

O MI5 fez referência a casos anteriores de interferência política na política britânica, incluindo o caso de Christine Lee.

Em janeiro de 2022, o MI5 emitiu um alerta de segurança para os deputados, avisando que a advogada sediada em Londres estava "envolvida em atividades de interferência política" no Reino Unido em nome do Partido Comunista da China.

O alerta dizia que o MI5 tinha descoberto que Lee "facilitou doações financeiras a parlamentares em exercício e aspirantes a parlamentares em nome de cidadãos estrangeiros baseados em Hong Kong e na China".

Embora não tenha sido acusada de qualquer infração penal, Lee processou posteriormente o MI5, argumentando que o alerta tinha motivações políticas e violava os seus direitos humanos. Perdeu o processo no ano passado.

As orientações de segurança do MI5 surgem um mês após o fracasso de um processo contra dois britânicos acusados de espiarem deputados britânicos para Pequim.

O principal procurador do Reino Unido afirmou que as acusações foram retiradas porque o governo se recusou a designar a China como um "inimigo" e uma ameaça à segurança nacional.

Dan Jarvis, ministro da Segurança do Reino Unido, afirmou que o governo britânico envidou "todos os esforços (...) para apresentar provas em apoio deste caso".