John Bolton, crítico de Trump e ex-conselheiro de segurança nacional, acusado criminalmente

O ex-conselheiro de segurança nacional do presidente dos EUA, Donald Trump, John Bolton, que mais tarde se tornou um crítico feroz do líder republicano, foi acusado na quinta-feira de guardar documentos ultrassecretos em casa e de partilhar notas estilo diário sobre o seu tempo no governo com familiares, incluindo material classificado.

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A acusação, com 18 pontos, também sugere que informações classificadas foram expostas quando operativos, que se acredita estarem ligados ao regime iraniano, piratearam a conta de e-mail de Bolton e acederam a material sensível que ele tinha partilhado.

Figura bem conhecida nos círculos da política externa republicana, que serviu por mais de um ano na primeira administração de Trump antes de ser despedido em 2019 e escrever um livro condenatório sobre o presidente, a acusação prepara o cenário para um caso judicial amplamente seguido. O arguido tornou-se conhecido pelas suas opiniões agressivas sobre o poder dos EUA.

Do que é acusado Bolton?

A acusação, apresentada no tribunal federal em Greenbelt, Maryland, alega que entre 2018 e o passado mês de agosto, Bolton partilhou com dois familiares mais de 1.000 páginas de informações sobre as suas atividades diárias no governo.

O material incluía entradas “tipo diário” com informações classificadas até ao nível de ultrassecreto que ele tinha obtido em reuniões com outros funcionários do governo dos EUA, em briefings de inteligência ou em conversas com líderes estrangeiros, segundo a acusação. Após enviar um documento, Bolton escreveu numa mensagem aos seus familiares, “Nada disto deve ser discutido!!!” Em resposta, um dos seus familiares escreveu, “Shhhhh,” segundo os procuradores.

A acusação afirma que, entre o material partilhado, havia informações sobre adversários estrangeiros que, em alguns casos, revelavam detalhes sobre fontes e métodos utilizados pelo governo para recolher informações confidenciais.

Um documento estava relacionado com os planos de um adversário estrangeiro para o lançamento de um míssil, enquanto outro detalhava os planos do governo dos EUA para uma ação secreta e incluía informações de inteligência culpando um adversário por um ataque, segundo documentos judiciais.

Em 2021, um representante de Bolton disse ao FBI que os seus e-mails tinham sido pirateados, afirmam os procuradores, mas não revelou que tinha partilhado informações confidenciais através da conta nem que os piratas informáticos tinham agora em sua posse segredos governamentais.

Acusação de Bolton, um caso contra adversários de Trump?

O caso, o terceiro contra um adversário de Trump no último mês, também se desenrolará num contexto de preocupações de que o Departamento de Justiça esteja perseguindo os inimigos políticos do presidente, ao mesmo tempo em que poupa os seus aliados de investigações.

Numa declaração desafiadora na quinta-feira, Bolton apoiou-se nesse argumento, negando as alegações e referindo-se a elas como parte do “esforço intensivo” de Trump para “intimidar os seus oponentes”.

“Agora, tornei-me o mais recente alvo da instrumentalização do Departamento de Justiça para acusar aqueles que ele considera seus inimigos com acusações que foram rejeitadas anteriormente ou que distorcem os factos”, disse ele.

Independentemente dessa alegação, a acusação é significativamente mais detalhada nas suas alegações do que os casos anteriores contra o ex-diretor do FBI James Comey e a procuradora-geral de Nova Iorque Letitia James.

Ao contrário dos outros dois casos apresentados no mês passado por um procurador federal nomeado às pressas, a investigação sobre Bolton foi assinada por procuradores de carreira especializados em segurança nacional.

O caso também já estava em andamento quando Trump assumiu o cargo pela segunda vez em janeiro passado, embora tenha chegado ao conhecimento do público em agosto, quando o FBI revistou a casa do ex-conselheiro de segurança nacional em Maryland e o seu escritório em Washington.