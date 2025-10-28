Jardim de Luz da Rainha Elisabeth no Parque do Castelo de Gödöllő convida-o para uma magnífica viagem no tempo

A apenas 30 quilómetros de Budapeste, no jardim do Palácio Real de Gödöllő – residência de verão favorita da rainha Elisabeth, mais conhecida como Sissi – foram instaladas 370 mil lâmpadas e 12 quilómetros de grinaldas de luz.

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O projeto foi realizado a pensar na sustentabilidade, tendo sido utilizada tecnologia LED de baixo consumo energético.

Haverá também projeções nas fachadas e esculturas luminosas em forma de instrumentos musicais.

Uma das atrações especiais do jardim é a roda gigante de trinta metros de altura, com vista panorâmica para o castelo e jardim iluminados.

Instalação de luz no parque do Castelo Real de Gödöllő no final de outubro de 2025. Euronews/KR

Neste mundo encantado de contos de fadas, os visitantes poderão ver a história de Sissi através de uma narrativa contada pelos padrões de LED, onde se conhece os flores preferidas da Rainha, o seu querido cão, animais selvagens e aves canoras, acompanhadas por instrumentos musicais, um coro cantante e uma caixa de música.

No parque de um dos maiores castelos barrocos da Hungria, também se pode passear pela arcada barroca iluminada por túneis com 116 metros de comprimento.

O parque de luzes foi inaugurado a 24 de outubro de 2025 e está aberto até 1 de fevereiro de 2026.

Parte das receitas da sua exploração será utilizada para substituir as árvores do jardim do castelo que morreram nos últimos anos.