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Jardim de Luz da Rainha Elisabeth no Parque do Castelo de Gödöllő convida-o para uma magnífica viagem no tempo

Instalação de luz no parque do Castelo Real de Gödöllő no final de outubro de 2025
Instalação de luz no parque do Castelo Real de Gödöllő no final de outubro de 2025 Direitos de autor  Euronews/KR
Direitos de autor Euronews/KR
De Rita Konya
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O parque de luzes está maior e mais glamoroso do que nunca: mais de 130 esculturas de luz LED estarão expostas este ano, cobrindo uma área duas vezes maior do que nunca, 32.000 metros quadrados.

A apenas 30 quilómetros de Budapeste, no jardim do Palácio Real de Gödöllő – residência de verão favorita da rainha Elisabeth, mais conhecida como Sissi – foram instaladas 370 mil lâmpadas e 12 quilómetros de grinaldas de luz.

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O projeto foi realizado a pensar na sustentabilidade, tendo sido utilizada tecnologia LED de baixo consumo energético.

Haverá também projeções nas fachadas e esculturas luminosas em forma de instrumentos musicais.

Uma das atrações especiais do jardim é a roda gigante de trinta metros de altura, com vista panorâmica para o castelo e jardim iluminados.

Instalação de luz no parque do Castelo Real de Gödöllő no final de outubro de 2025
Instalação de luz no parque do Castelo Real de Gödöllő no final de outubro de 2025. Euronews/KR

Neste mundo encantado de contos de fadas, os visitantes poderão ver a história de Sissi através de uma narrativa contada pelos padrões de LED, onde se conhece os flores preferidas da Rainha, o seu querido cão, animais selvagens e aves canoras, acompanhadas por instrumentos musicais, um coro cantante e uma caixa de música.

No parque de um dos maiores castelos barrocos da Hungria, também se pode passear pela arcada barroca iluminada por túneis com 116 metros de comprimento.

O parque de luzes foi inaugurado a 24 de outubro de 2025 e está aberto até 1 de fevereiro de 2026.

Parte das receitas da sua exploração será utilizada para substituir as árvores do jardim do castelo que morreram nos últimos anos.

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