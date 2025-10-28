Jardim de Luz da Rainha Elisabeth no Parque do Castelo de Gödöllő convida-o para uma magnífica viagem no tempo

O parque de luzes está maior e mais glamoroso do que nunca: mais de 130 esculturas de luz LED estarão expostas este ano, cobrindo uma área duas vezes maior do que nunca, 32.000 metros quadrados.
A apenas 30 quilómetros de Budapeste, no jardim do Palácio Real de Gödöllő – residência de verão favorita da rainha Elisabeth, mais conhecida como Sissi – foram instaladas 370 mil lâmpadas e 12 quilómetros de grinaldas de luz.
O projeto foi realizado a pensar na sustentabilidade, tendo sido utilizada tecnologia LED de baixo consumo energético.
Haverá também projeções nas fachadas e esculturas luminosas em forma de instrumentos musicais.
Uma das atrações especiais do jardim é a roda gigante de trinta metros de altura, com vista panorâmica para o castelo e jardim iluminados.
Neste mundo encantado de contos de fadas, os visitantes poderão ver a história de Sissi através de uma narrativa contada pelos padrões de LED, onde se conhece os flores preferidas da Rainha, o seu querido cão, animais selvagens e aves canoras, acompanhadas por instrumentos musicais, um coro cantante e uma caixa de música.
No parque de um dos maiores castelos barrocos da Hungria, também se pode passear pela arcada barroca iluminada por túneis com 116 metros de comprimento.
O parque de luzes foi inaugurado a 24 de outubro de 2025 e está aberto até 1 de fevereiro de 2026.
Parte das receitas da sua exploração será utilizada para substituir as árvores do jardim do castelo que morreram nos últimos anos.